約導入300萬支...三商家購攜手雲創通訊 全台800家美廉社電子價卡全面上線

三商家購（2945）16日正式宣布旗下美廉社全台800家門市全面導入電子價卡，總數約導入300萬支。三商家購表示， 電子價卡可即時同步價格與促銷資訊，提升準確性並簡化作業流程，每家門市每月平均可優化約18小時的人工作業。

三商家購董事總經理邱光隆於「智慧零售新篇章」記者會指出，公司攜手雲創通訊於7月底前已完成全台門市電子價卡導入，能即時同步價格與促銷資訊、減少人工作業錯誤外，同時為動態定價與精準行銷奠定基礎，打造智慧零售。公司未來將以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級。

邱光隆進一步表示，透過導入「時控條碼」，結合數據運算與電子價卡的即時特性，可依商品生命週期動態調整價格，讓消費者以更優惠價格購買短效商品，不僅提升商品周轉率，也能有效降低剩食。過去美廉社每月全台門市每月列印紙本價卡約190萬張，如今全面改用電子價卡，每年可減少上千萬張的紙本消耗，對環境減碳也具顯著助益。

雲創通訊總經理魏駿愷則表示，電子價卡的價值不僅限於大型零售通路，針對中小型商家開發出操作簡便、導入靈活且具成本效益的版本，協助不同規模的業者都能輕鬆啟動數位升級。不論是限時優惠、商品效期管理，或多元靈活的促銷活動，都能透過電子價卡即時調整；同時也能幫助業者更精準掌握銷售數據，降低庫存壓力。