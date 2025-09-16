新光三越周年慶10月開跑 全台業績衝197.2億元、年增1.1%

新光三越周年慶將於10月2日登場。首波參與周年慶的五家分店，包括台北南西店等，業績目標為33.2億元，較去年成長0.6%。全台16家分店的周年慶總目標則為197.2億元，年增1.1%。

台中店雖規劃於9月底復業，但未如往年加入首波周年慶，而是由業績成長幅度領先的南西店領銜。台中店則預計將參與第二波活動。今年以來，台灣百貨市場表現相對辛苦，原因包括出國旅遊潮分散消費支出，以及LaLaport等新型商場加入市場，競爭更加激烈。

首波周年慶將於10月2日（四）起登場首度邀請韓國人氣偶像－Solar頌樂擔任宣傳大使並拍攝系列電視廣告，持續攜手6,000家品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，推出會員最愛－化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定－名品/大家電/法雅客/ [i]Store單筆刷1萬送10,000點，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費達檻，再加贈仟點skm points，就是要讓會員輕鬆累積點數；而點數用途也全面升級，除了可兌換Snoopy集點送、美妝／3C／家電／美食等萬項夯品之外，更可搶先兌換宣傳大使Solar頌樂見面會、全球版《鑑定師》Talk Concert門票等。

新光三越表示，今年重磅推出「南西週慶限定 30 大必 BUY 清單」，從化妝品、家電到休閒運動鞋，全面釋出驚喜回饋，化妝品專區最殺優惠直接下探 33 折起，獨家明星商品加碼滿額贈，保養、彩妝一次大補貨。獨家 80 萬組美妝首賣限量開放，挑戰市場最低價，掀起年度必搶風暴，今年特別祭出多款社群熱搜爆品「買就送點數」，讓消費者邊搶話題單品邊享回饋，還推出明星必收組合「買一送多」，不論是彩妝或保養品，都能一次補齊。

除了美妝話題不斷升溫，南西週慶更集結時尚、輕奢與潮流經典夯品，打造多元化購物亮點，從日常必備到季節新品一次到位，這次週年慶保證是搶好物的最佳時機，更是引爆話題的購物盛典，新光三越台北南西店以「最強回饋、最殺價格、最火爆品」為核心，全面滿足消費者的購物期待。