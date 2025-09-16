新光三越周年慶登場！攜手韓流加上400大新櫃 業績拚197.2億元

新光三越台北南西店周年慶首波開跑，今年周年慶10月2日至10月19日盛大登場，為滿足消費者對獨特性、創新性與潮流文化的期待，今年新光三越周年慶全面升級，首度攜手韓星、韓綜、韓潮，將透過三大限定合作打造全台最具話題購物盛會，同步祭出400大新櫃／快閃店登場。新光三越今年周年慶業績目標197.2億元，拚較去年成長1.1%。

新光三越今年周年慶邀請韓國人氣偶像—Solar 頌樂擔任宣傳大使並拍攝系列電視廣告。今年新光三越攜手6,000家品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定—名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬送10,000點，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費門檻，再加贈千點skm points。

新光三越今年周年慶除了持續打造全台最齊全的美妝香氛品牌版圖外，更集結最獨家、備貨最充足的趨勢家電、3C熱銷機種與時尚穿搭單品，推出一系列必買的超人氣商品。透過超重量級的商品陣容，展現百貨周年慶的「風向球」地位，預料將再度引爆全台消費熱潮。

同時，全台改裝更引進超過400家新櫃／快閃店，包括：首度攜手現代百貨網羅10大韓系潮流品牌推出最「韓」快閃馬拉松(從A11開跑)、台北南西店本館B2全新改裝登場，從首度登台的百年日本蝦餅到美麗市場再升級，為下半年的購物話題再添新亮點。

而全民最期待的日本商品展，今年力邀多位日本職人來台實演，從米其林料理、百年名店到庶民小吃，更首度打造夢幻甜點專區－SKM SWEETS CORNER，完整重現日本在地風味，滿足美食老饕的挑剔味蕾。