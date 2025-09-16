快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

新光三越周年慶登場！攜手韓流加上400大新櫃 業績拚197.2億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
睽違15年再攜手Snoopy！36款旅行紓壓贈品引爆粉絲收藏魂。新光三越/提供
睽違15年再攜手Snoopy！36款旅行紓壓贈品引爆粉絲收藏魂。新光三越/提供

新光三越台北南西店周年慶首波開跑，今年周年慶10月2日至10月19日盛大登場，為滿足消費者對獨特性、創新性與潮流文化的期待，今年新光三越周年慶全面升級，首度攜手韓星、韓綜、韓潮，將透過三大限定合作打造全台最具話題購物盛會，同步祭出400大新櫃／快閃店登場。新光三越今年周年慶業績目標197.2億元，拚較去年成長1.1%。

新光三越今年周年慶邀請韓國人氣偶像—Solar 頌樂擔任宣傳大使並拍攝系列電視廣告。今年新光三越攜手6,000家品牌夥伴祭出市場最強回饋陣容，推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點，全館累計滿5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定—名品、大家電、法雅客、iStore單筆刷1萬送10,000點，同時首度與40大品牌合作推出購買指定組合或消費門檻，再加贈千點skm points。

新光三越今年周年慶除了持續打造全台最齊全的美妝香氛品牌版圖外，更集結最獨家、備貨最充足的趨勢家電、3C熱銷機種與時尚穿搭單品，推出一系列必買的超人氣商品。透過超重量級的商品陣容，展現百貨周年慶的「風向球」地位，預料將再度引爆全台消費熱潮。

同時，全台改裝更引進超過400家新櫃／快閃店，包括：首度攜手現代百貨網羅10大韓系潮流品牌推出最「韓」快閃馬拉松(從A11開跑)、台北南西店本館B2全新改裝登場，從首度登台的百年日本蝦餅到美麗市場再升級，為下半年的購物話題再添新亮點。

而全民最期待的日本商品展，今年力邀多位日本職人來台實演，從米其林料理、百年名店到庶民小吃，更首度打造夢幻甜點專區－SKM SWEETS CORNER，完整重現日本在地風味，滿足美食老饕的挑剔味蕾。

日本 周年慶 新光三越

延伸閱讀

新光三越首波周年慶10月2日開跑 韓潮魅力、36款史努比聯名禮掀話題

新光三越周年慶10月2日開跑 全台業績拚197.2億元

觀光餐飲業 三喜臨門

影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

相關新聞

大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任...

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在...

助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕...

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，...

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。