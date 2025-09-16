全家砸1,500萬設托嬰中心 9月推核心工時迎戰缺工潮

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家宣布斥資1,500萬自辦「全家托嬰中心」，同時9月起後勤人員亦展開「核心工時與工時帳戶」新制試行，以回應年輕世代對彈性工作環境的需求。嚴雅芳/攝影

全家（5903）16日宣布斥資1,500萬自辦「全家托嬰中心」，同時9月起後勤人員亦展開「核心工時與工時帳戶」新制試行，以回應年輕世代對彈性工作環境的需求。全家近年人力招募逐年攀升，今年預計招募1,500人，總經理薛東都表示，在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系已成企業友善職場的重要指標，另一方面，年輕人比起加班費更重視休假安排，新制有利人才招募並吸引人才留任。

全家托嬰中心由人力資源部統籌、組建跨部門專案小組，從評估、規劃、動工到立案，歷時超過一年，將在9月22日起正式營運。設址於公司總部三樓，佔地近百坪，核定收托人數為52人，收托對象以全家員工子女及孫子女優先，員工於上下班時就可就近接送子女，節省往返外部托育機構交通時間。

薛東都表示，全家員工從五年級生到九年級生，跨了五個世代，面對世代價值轉變，在出勤制度亦須與時俱進，因此，自今年9月起試行「核心工時制度」，員工可在每日8小時工時內，於指定時段內自主選擇上下班時段，並搭配遠距上班、家庭照顧假等彈性機制，滿足不同人生階段的需求；為幫助員工排解職場壓力。

近年零售業普遍面臨缺工挑戰，全家目前在店鋪端的正職人力缺口仍超過一成。為了填補不足，公司除了持續運用兼職人員支援外，也積極推動與外籍學生的建教合作。目前店鋪人員組成中，外籍生比例已達約15%，內部預估至2026至2027年間，比重將提升至五成。全家坦言，外籍生在第一線服務上最大的挑戰在於語言溝通，但隨著培訓與實務累積，問題可逐步克服，公司亦將持續強化教育訓練及輔導機制，協助外籍生更快融入門市運作。

全家 工時 外籍生

