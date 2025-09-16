全家斥資千萬自辦「全家托嬰中心」 迎全家寶寶成長

全家（5903）16日宣布，斥資1,500萬元於台北市中山區總部大樓設立「全家托嬰中心」，面積近百坪，為員工提供0至2歲嬰幼兒收托服務，名額52名，以全家員工為優先，後續會視情況開放給外部單位使用。

全家表示，此舉不僅響應政府「0-2歲社區公共化托育計畫」，也打造零售業自辦托嬰先例，正式於9月22日收托，實踐「全家就是你家」企業精神。托嬰中心聘用專業托育員、護理師及廚工，並設有分齡教室與遊戲區，收托時間自上午7:30至下午17:30，提供最晚至19:30的延時托育，方便員工上下班接送子女。

全家便利商店總經理薛東都表示，員工是公司最重要的夥伴。每年員工調查顯示，育兒支持與彈性制度是同仁最關注的兩大議題。總部後勤人力中逾五成處於適婚或育兒階段，每年平均有近百名「全家寶寶」誕生，但雙薪小家庭、缺乏傳統後援，使員工常面臨兼顧育兒與工作的兩難。基於這些回饋，全家深化員工支持體系，將托嬰服務納入親職支持，兼顧員工職涯與家庭照護，讓同仁安心托付子女、減輕後顧之憂。

托嬰中心維持符合法規標準的師生比1:5，托育員皆具五年以上經驗，並聘有專任護理師與專職廚工。中心每日三餐皆由專業廚工現煮，依不同年齡分齡設計，食材由全家關係企業全台物流配送，並通過ISO22000及HACCP驗證，每月抽檢送至自家食品實驗室檢驗，確保食安無虞。中心還定期邀請牙醫、小兒科醫師及職能治療師進駐，為收托兒童進行健康檢查與發展評估。月費方面，員工享托育優惠價，每月18,000元起，免收註冊費，並提供尿布、學用品及延時托育優惠。未來中心將申請準公共化托育資格，符合條件的台北市家庭可申請中央及地方補助，降低育兒負擔。

全家也將托嬰中心資源共享，攜手銀行及旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放部分收托名額與福利資源，展現企業社會責任。長期推動的「員工聆聽」文化，近20年每月舉辦「員工午餐約會」累計逾300場，收集跨世代員工需求，促成托嬰中心成立。公司亦自9月起試行「核心工時與工時帳戶」制度，搭配居家上班及家庭照顧假，回應員工對彈性工作環境的需求。

全家表示，托嬰中心是公司四大員工支持體系之一，從生育補助、特約幼稚園、子女教育補助，到自辦托嬰服務，全面支援員工在職涯與家庭間取得平衡；出勤制度與遠距上班、家庭照顧假結合，滿足不同人生階段需求；同時提供定期健檢、心理諮詢與職場按摩，協助維持身心健康；員工也可透過企業大學與進修補助持續精進專業。透過這些措施，全家落實對員工的承諾，也將企業精神「全家就是你家」具體化，打造友善、共融的職場環境。

統一超（2912）也積極打造友善育兒職場。統一超表示，公司從組織文化到育兒服務、家庭照顧全面布局，持續宣導育兒友善政策，主動關懷孕婦員工，推動家庭共融。在育兒服務上，統一超商與托育機構特約合作，提供員工托嬰及幼兒園優惠，並支援子女教育補助與獎學金，涵蓋自學齡前至研究所階段，同時提供懷孕禮、生育津貼及彈性上下班制度。

此外，針對懷孕員工與家庭照顧需求，公司提供優於法規的產假、小產假全薪待遇，以及年度3天有薪特殊照顧假，支持員工面對緊急家庭事件。