台中自行車周登場 工策會推「永續綠生活 台中騎步走」

一年一度「2025台中自行車週Taichung Bike Week」為亞洲最具指標性的產業展會，展期自16日起至19日一連4天，在台中長榮桂冠酒店、金典酒店、永豐棧酒店會場盛大登場，吸引在地知名零配件大廠台萬、桂盟、崑藤、金盛元、九川等，共316家廠商參展秀出最新自行車產品。

展會期間，台中市工商發展投資策進會亦結合觀光產業與低碳永續，推廣「一騎出發吧」城市單車旅行APP，歡迎全球買主來到台中參展採購自行車零組件，更可親自騎乘享受台中之美。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，市長盧秀燕相當重視產業，積極推動「前店後廠自由港」經濟政策，要讓台中產業躍上國際舞台，眾所期待的台中國際會展中心即將於年底正式啟用，相信未來會舉辦許多國際級的大型展覽活動。

除了專業展會，工策會今年特別融入「永續」與「低碳旅遊」理念，結合產業推廣低碳城市旅行與運動休閒風氣，攜手產業故事館發展協會及市民永續，於自行車周期間推廣「全民碳集」個人存摺結合「一騎出發吧」城市單車旅行APP。

這項活動結合台中自行車道與在地產業文化，透過導航功能與規劃好的四條體驗路線，讓國內外遊客能輕鬆騎乘探索城市，並深入體驗台中的觀光工廠、特色商圈與人文景點。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏說明，自行車周期間，「一騎出發吧」城市單車旅行APP融入永續旅遊的概念，結合「全民碳集」個人碳存摺功能，民眾完成指定路線後，可憑APP紀錄兌換運動毛巾，並同時累積里程碳點數。

這些積分可以兌換折扣或商品，形成「騎乘即回饋」的循環機制，讓單車旅行不只是運動休閒，更是認識城市、支持在地商家的方式。

市民永續執行長林庠序說明，「全民碳集」是全國首創的個人碳存摺平台，透過專利技術整合民眾在生活中的永續行動數據，將自帶杯購物、搭乘大眾運輸、使用共享單車、參與環保公益活動等日常行為，轉換為可量化的減碳紀錄。

這些數據不僅能回饋給使用者，透過獎勵金或商品兌換機制，也能成為企業進行ESG永續管理的重要依據。此次結合台中自行車周，不僅讓國際買家看見台灣推動永續的決心，也讓台中成為全國首個將碳存摺與單車旅行相結合的城市。

立法院副院長江啟臣表示，台中為全球高級自行車生產及研發重鎮，期盼吸引全球品牌商及更多自行車愛好者來到台中參展參觀交流，提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力，結合台中93條自行車道、長度超過780公里，六都第一的優勢，打造成為名符其實的國際自行車之都。

立委廖偉翔表示，盧市長上任後力推「iBike倍增計畫」，目前已建置YouBike到1,600多個站點，打造台中成為自行車城市，自行車產業除了經濟發展，更可連結ESG淨零碳排、碳點數、觀光旅遊、休閒運動產業，創造豐富就業機會與會展商機；面對美國對等關稅及匯率衝擊，政策應協助業者短期的支持與中長期的輔導轉型，朝永續貿易方向努力。

全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠，同時也是財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長，他表示，台中自行車周是業界最重要的貿易展會，提供中高階零組件代工廠、成車廠產品經理及貿易商買主面對面的交流平台，更是洽談明年度新車規格的B2B商展，今年可望吸引超過千位國內外買家前來洽談合作。

工策會說明，為鼓勵更多市民及外國遊客下載並使用城市單車旅行APP，「全民碳集」個人碳存摺亦推出多項結合交通、餐飲與旅遊的優惠措施，例如：民眾只要到永續餐飲品牌如樂檸漢堡，或自帶杯購買手搖飲、超商咖啡並使用電子發票，就能獲得回饋金。

旅遊住宿方面，更祭出入住長榮桂冠酒店等永續旅宿，每筆消費最高回饋100元；若在合作商圈或伴手禮商家消費，還可額外累積碳點數。讓民眾不僅享受單車旅行的樂趣，更能在生活各面向中實踐低碳行動。