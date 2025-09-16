Uber Eats總經理談目標：未來一年衝店家與商品數 影后楊謹華新代言

Uber Eats深耕台灣九年，16日公布平台最新數據觀察，包括最熱門宵夜排行榜，由「台式炸物」榮登榜首，其中甜不辣更是國民炸物王；「禮物」功能排行中，鴻喜菇居然勝過經典巧克力；商機旺盛的毛小孩趨勢，從平台上也觀察到四成的年度成長率，「貓派」用戶占比超過六成。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，在進入台灣九年間，突破10億次外送累積趟次，到今年8月，平台上不同商家提供超過一億個品項。未來也將持續努力拓展更多元豐富的選擇，目前Uber Eats在台灣各縣市都有服務，但希望滲透率要提高。

李佳穎指出，台灣不大，但對外送商業模式接受度格外高，營收亮眼，她觀察三大原因，首先是台灣消費者很喜歡便利，台灣便利商店密度全球僅次於韓國，台灣消費者追求方便省時，對外送效率很在意；第二是台灣商店多元、快速成長，雖然台灣和澳洲人口相近，但是台灣餐廳數量是澳洲的四倍，整個商家數量差異很大；另外台灣Uber外送員採用機車送貨，效率高，三大原因打造台灣成為適合外送的市場。

今年Uber Eats旗下優物流（Uber direct） 首度和好市多（Costco）合作，讓好市多產品順利打入即時外送的用戶圈。李佳穎表示，與好市多合作很成功，透過好市多訂購生鮮占平台生鮮比重達雙位數百分比，未來Uber Eats也不排除與實體、電商增加合作，但會以送貨為主，主要是協助零售業者完成送貨的最後一哩路。

Uber Eats今日也喜迎代言人，由實力派演員楊謹華擔任最新「 Uber Eats （應該）都點得到」品牌代言人，以她演出的眾多經典角色與生活型態，帶出台灣人日常的最佳寫照。