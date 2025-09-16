大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任代理執行長的姜家煒也真除為Gogoro執行長。

Gogoro去年起持續推動一系列「聚焦」策略，包括落實財務紀律、重整業務佈局、強化產品策略與開發節奏，並提升組織營運效率，專注在為客戶與公司創造長期價值的領域上。

隨著策略聚焦展現成效，Gogoro近期發布2025年第二季財報，營運現金流已從2024年上半年的480萬美元，提升至2025年上半年的1520萬美元；營運費用更較2024年同期節省約1100萬美元，透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，目標將於2026年達成能源事業損益平衡，2027年能源事業產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平。

潤泰集團總裁尹衍樑表示，始終相信並堅定支持Gogoro打造永續城市的願景，過去一年，很高興看到Gogoro團隊展現出一致的信念與極高的行動力，在營運成績上取得了重大進展。我對於Gogoro的未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。

Gogoro董事尹崇堯也說，推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是Gogoro的長期目標，董事會肯定團隊的策略佈局、發展方向與專業能力，全力支持團隊邁向下一階段的成長，相信姜家煒可以帶領Gogoro朝向目標加速前進，持續帶動產業升級，落實交通與能源的永續發展。

Gogoro董事長曾達夢表示，Gogoro運用獨特的商業模式與創新優勢，攜手各界夥伴建立起整合軟硬體實力的電動機車價值鏈，並擁有營運全世界最大的能源網路、服務65萬車主的成功經驗，已經創造出全球競爭力，董事會將持續支持團隊拓展生態系，以台灣市場為核心，並對外輸出電池交換系統，前進電動運具潛力巨大的東南亞市場。