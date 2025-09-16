台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在日本北海道大樹町發射的實體火箭，並喊話盼政府支持可以在台灣試射火箭。

台灣航太展9月18日至20日在台北南港展覽1館登場，台灣唯一火箭公司台灣晉陞今天布展，台灣晉陞指出，展出火箭是2節式探空火箭，今年7月在日本北海道成功發射升空，也是首次有國外投資企業火箭在日本升空，對於未來台日太空合作，也打開一條路。

此外，台灣晉陞在澳洲公司AtSPACE團隊，預計今年底前在南澳洲執行連續二次火箭發射任務，明年也將開始著手進行衛星運載火箭試射任務，運載火箭系統已開發設計完成，今年在日本、澳洲的火箭發射，即是為了接下來衛星運載火箭發射的先期發射驗證。

台灣晉陞投入太空火箭開發近十年，相較space x、kuiper 、Rocket lab等知名火箭公司，還算火箭新創公司，台灣晉陞2020年初第一次執行火箭發射，在台東縣南田部落發射，最後沒有成功升空，後來持續在台灣提出發射申請，然受制法規及政策，無法取得在台灣發射的許可機會。

台灣晉陞指出，團隊約250人，平均年齡約33歲，大多碩博士組成。不少是台灣本土太空火箭科技的精英人才，但火箭技術開發必須透過多次的試射，始能進行火箭技術及系統工程的調整與修正，台灣為了尋求試射機會，只得被迫往海外尋找發射機會，獲得澳洲、日本支持，相對來說也是對團隊極大的挫折與打擊，希望政府正視。