快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

Gogoro大股東承諾增資25億台幣 姜家煒真除Gogoro執行長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Gogoro 董事會 16 日宣布，鑒於經營團隊今年在改善財務結構和組織運作上繳出亮眼成績，大股東承諾新一輪投資，將於 2026 年完成增資 25 億元新台幣。同時，代理執行長姜家煒真除為 Gogoro 執行長。

Gogoro 公司表示，2025 年第 2 季財報，營運現金流已從 2024 年上半年的 480 萬美元，提升至 2025 年上半年的 1,520 萬美元；營運費用更較 2024 年同期節省約 1,100 萬美元。透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，公司將於 2026 年達成能源事業損益平衡，2027 年能源事業產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平。

此外，Gogoro 已於今年發表三款新車，全力衝刺電車市場。包括3月與星宇航空合作推出 Gogoro Pulse 特仕款，以強勢聯名產品掀起話題；6月 Gogoro EZZY 上市，採綠牌動力主打短程代步，連續三個月穩坐電車銷售冠軍；Gogoro EZZY 500 更甫於9月登場，以入門白牌定位瞄準每日通勤族，配備超越同級。

潤泰集團總裁尹衍樑表示：「我始終相信並堅定支持 Gogoro 打造永續城市的願景，過去一年，很高興看到 Gogoro 團隊展現出一致的信念與極高的行動力，在營運成績上取得了重大進展。我對於 Gogoro 的未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。」

Gogoro 董事尹崇堯表示：「推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是 Gogoro 的長期目標。董事會肯定團隊的策略佈局、發展方向與專業能力，全力支持團隊邁向下一階段的成長，相信姜家煒執行長可以帶領 Gogoro 朝向目標加速前進，持續帶動產業升級，落實交通與能源的永續發展。」

姜家煒表示，Gogoro 將持續專注於提供優質的客戶體驗與穩定可預期的財務表現，新一輪增資將挹注全新世代車輛與電池投入市場，積極發展電池梯次應用與儲能解決方案，以及落實在越南市場的布局，確保我們始終引領市場，提供讓客戶滿意的產品與服務。

Gogoro 董事

延伸閱讀

寧德受惠儲能新規、電池漲價預期 股價飆新高…類股沾光

二輪入門超規首選 Gogoro EZZY 500 限時早鳥購車現折4,000

南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

回應三商壽招親 南山人壽董座：專注自身營運

相關新聞

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4....

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任...

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。