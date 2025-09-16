Gogoro大股東承諾增資25億台幣 姜家煒真除Gogoro執行長

Gogoro 董事會 16 日宣布，鑒於經營團隊今年在改善財務結構和組織運作上繳出亮眼成績，大股東承諾新一輪投資，將於 2026 年完成增資 25 億元新台幣。同時，代理執行長姜家煒真除為 Gogoro 執行長。

Gogoro 公司表示，2025 年第 2 季財報，營運現金流已從 2024 年上半年的 480 萬美元，提升至 2025 年上半年的 1,520 萬美元；營運費用更較 2024 年同期節省約 1,100 萬美元。透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，公司將於 2026 年達成能源事業損益平衡，2027 年能源事業產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平。

此外，Gogoro 已於今年發表三款新車，全力衝刺電車市場。包括3月與星宇航空合作推出 Gogoro Pulse 特仕款，以強勢聯名產品掀起話題；6月 Gogoro EZZY 上市，採綠牌動力主打短程代步，連續三個月穩坐電車銷售冠軍；Gogoro EZZY 500 更甫於9月登場，以入門白牌定位瞄準每日通勤族，配備超越同級。

潤泰集團總裁尹衍樑表示：「我始終相信並堅定支持 Gogoro 打造永續城市的願景，過去一年，很高興看到 Gogoro 團隊展現出一致的信念與極高的行動力，在營運成績上取得了重大進展。我對於 Gogoro 的未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。」

Gogoro 董事尹崇堯表示：「推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是 Gogoro 的長期目標。董事會肯定團隊的策略佈局、發展方向與專業能力，全力支持團隊邁向下一階段的成長，相信姜家煒執行長可以帶領 Gogoro 朝向目標加速前進，持續帶動產業升級，落實交通與能源的永續發展。」

姜家煒表示，Gogoro 將持續專注於提供優質的客戶體驗與穩定可預期的財務表現，新一輪增資將挹注全新世代車輛與電池投入市場，積極發展電池梯次應用與儲能解決方案，以及落實在越南市場的布局，確保我們始終引領市場，提供讓客戶滿意的產品與服務。