聯邦銀30周年 送愛到部落

經濟日報／ 金融組／台北即時報導
2025年喜憨兒劇樂團公演。聯邦銀／提供
2025年喜憨兒劇樂團公演。聯邦銀／提供

聯邦銀行與聯邦文教基金會長期支持憨兒自立成長，今年適逢喜憨兒基金會成立30周年，聯邦銀行宣布第11年贊助喜憨兒劇樂團年度公演「微笑螳螳」，並進一步擴大公益行動，響應「送愛到部落」計畫，捐助偏鄉原住民學童近千份愛心餐盒，結合實用的金融知識、防詐及環境永續宣導，展現對偏鄉學童的深切關懷與普惠金融教育的堅定使命。

聯邦銀行表示，今年喜憨兒劇樂團年度公演推出第21齣全新力作「微笑螳螳」，將於10月18日在高雄文化中心、10月23日在台北親子劇場溫馨登場。聯邦銀行與聯邦文教基金會共認購逾1,000張門票，將邀請銀行貴賓客戶及弱勢團體進場劇觀賞，見證憨兒們在舞台上展現的自信與成長。

除票券支持外，聯邦銀行也大力認購近1,900份由喜憨兒庇護工場用心製作的點心餐盒，分送給參與演出的憨兒、志工與觀眾，不僅創造更多職能訓練機會，也讓社會大眾能直接體會憨兒們辛勤付出的成果。

響應喜憨兒基金會30周年特別行動，今年聯邦銀行加碼投入喜憨兒「送愛到部落」計畫，預計於第4季為200位偏鄉原住民學童提供一學期、近千份的愛心餐盒，確保孩子安心用餐。聯邦銀行也同步規劃在送餐過程中推廣生活金融知識、防詐教育與環境永續觀念，讓孩子們在獲得物資協助之餘，也能培養正確的金融素養與永續觀念。

喜憨兒基金會強調，今年公演作品「微笑螳螳」為30周年特別企劃，劇情以微笑森林為背景，描繪昆蟲主角們如何從失落中重拾笑容，獲得正能量的歷程。

