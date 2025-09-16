助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕南台灣多年的專業合夥人領軍，全面對接政府推動亞洲資產管理中心政策方向，聚焦策略規劃、新創併購、家族辦公室與永續發展四大主軸，推出具差異化與整合性的服務，協助南部企業與高資產客戶掌握政策與市場契機，加速資產管理與產業升級落地。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞資中心政策不僅是產業升級的契機，更是實現區域均衡發展的重要動力，成立「大南方資產創新辦公室」，更是聚焦南部產業升級與資產配置，透過結合專業諮詢、制度設計與全球資源，協助在地企業強化國際競爭力，創造南台灣資產與產業融合的新樣貌。

KPMG安侯建業執行長施威銘則指出，KPMG長期觀察，南部中小企業具備高度彈性與適應力，對於創新與非典型合作模式更為開放。KPMG未來將進一步深化與政府、產業與學研機構的合作，共同建構兼具韌性與永續的產業生態系，加速南部邁向資產管理核心樞紐。

大南方亞資策略服務主持人陳世雄說，高雄具備交通、智慧製造與金融科技三大優勢，是發展資產管理業務的理想基地。KPMG已協助十餘家金融機構與高資產客戶進駐亞資中心，提供涵蓋設立規劃、法遵、稅務、跨境資金調度與在地合規等全方位落地輔導，協助企業打造具國際競爭力的資產管理平台。

大南方新創與併購整合服務主持會計師陳永祥與高鈺倫表示，南部新創企業在技術與產業鏈連結方面表現亮眼，但仍需提升財務透明度與資本運作能力。KPMG透過導入國際財務報導準則（IFRS）、內控制度與策略性財務規劃，並提供併購架構設計、盡職調查、技術估值與智慧財產策略等服務，協助新創企業從創新邁向成長。

大南方家族辦公室主持會計師吳能吉指出，南部家族企業多起源於傳統產業，近年也正積極轉型並關注世代傳承與治理升級。KPMG透過信託、閉鎖型公司、股權規劃等工具，協助企業主實現資產傳承與節稅效益。同時，協助建立家族憲章與治理機制，並透過價值共識工作坊促進代間溝通，實現企業永續與家族共好。

大南方智慧製造永續服務主持人陳其愷表示，南部企業雖具製造與創新基礎，但面對全球供應鏈重組、碳中和壓力與人才缺口等挑戰，仍需強化行動策略。KPMG提供碳管理、數位轉型、供應鏈優化等服務，導入模組化生產、AI即時數據與區塊鏈等技術，協助企業提升營運韌性與永續競爭力。

除四大核心業務外，KPMG進一步整合全球資源與專業網絡，針對法規與稅務合規提供策略建議，協助企業降低風險、掌握制度趨勢。對有國際布局需求者，則提供控股架構設計與跨境資金流動規劃，提升資本運作效率。