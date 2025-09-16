快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。(兆豐證券/提供)
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。(兆豐證券/提供)

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至2026年6月30日。金管會於7月1日成立亞洲資產管理中心，並選定高雄作為首個示範專區，期望透過一站式資產管理服務體系，強化市場效能與國際競爭力。兆豐證券成為首家獲准進駐專區的公股證券商，充分展現其在財富管理領域積極發展的決心。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券自2019年即率先成為獲准開辦高資產客戶理財服務的證券商，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策的重要一步。公司將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」四大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

這次獲准試辦的業務，鎖定高資產客戶，涵蓋兩大亮點：一、境外基金配置更靈活：引進並銷售「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性；二、商品上架程序加速：高資產客戶以信託方式指定購買未上架之金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。

配合金融商品創新服務，兆豐證券將與合作夥伴共同引進多元化的私募股權基金，以及另類投資商品等未具證券投資信託基金性質的境外基金，並強化投資商品的專業服務，涵蓋美股、港股、歐股、日股、陸股等海外市場，滿足客戶全球布局的投資需求。

兆豐證券秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，持續開發具競爭力的投資商品，協助高資產客戶掌握資產增值機會。啟動專區業務後，兆豐證券將與客戶共創資產管理專區財富管理的新未來。

商品 兆豐

延伸閱讀

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

沙啞半年原來是聲帶結節 高雄秀傳醫院新手術治癒

林岱樺：暗黑勢力半年打壓 斷手斷腳民調仍在領先群

高雄土資場停收營建廢土影響工程 陳其邁：盼業者配合

相關新聞

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4....

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任...

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。