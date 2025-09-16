未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，因此必須要聚焦到家戶居家需求的生意。

葉榮廷也說，過去超商都靠早餐與午餐拉高營收，因此未來的營收要增長，就要進一步去思考，例如如何去滿足年輕人的晚餐需求。

而全家近幾個月淨增加的店數較多，葉榮廷表示，主要是因為整理的店數比較少，去年淨增加約80家，今年可以突破100店，過去10年，除了疫情爆發那一年以外，單店日均銷售都在2~5%成長，而目前全家共4400店，規劃每年淨增加150家，預期4年後應可達到5000店里程碑。

而在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系已成企業友善職場的重要指標，全家總經理薛東都表示，思考員工需求後斥資1500萬元於總部大樓開辦「全家托嬰中心」，讓員工安心托付子女、減輕後顧之憂，未來還會與政府合作成為準公托。

根據衛福部統計，全台托嬰中心十年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求日益殷切，但百人以上企業自設托兒機構者僅佔1.3%，而「全家托嬰中心」並已於9月初合法立案，將於9月22日正式收托。薛東都表示，初期先開20人，也已經有17個員工登記，但會在做好之後再評估是否擴大至外縣市。

薛東都指出，全家長期推動「員工聆聽」文化，近20年每個月不間斷舉辦「員工午餐約會」的對話活動，迄今累積逾300場，近年面對員工組成橫跨5個世代的新經營挑戰，從活動中更貼身了解跨世代員工需要、讓回饋直達決策核心，進而促成今年員工托嬰中心的誕生。

薛東都也說，全家更以「資源共享」概念，積極對應政府鼓勵生養政策，攜手第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放共享托嬰中心之收托名額與部分福利資源，展現積極連結雇主、社區、家庭，對應少子化的企業社會責任實踐。