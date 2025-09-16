快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

聽新聞
0:00 / 0:00

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家斥資1500萬元於總部大樓開辦「全家托嬰中心」。記者林海／攝影
全家斥資1500萬元於總部大樓開辦「全家托嬰中心」。記者林海／攝影

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，因此必須要聚焦到家戶居家需求的生意。

葉榮廷也說，過去超商都靠早餐與午餐拉高營收，因此未來的營收要增長，就要進一步去思考，例如如何去滿足年輕人的晚餐需求。

而全家近幾個月淨增加的店數較多，葉榮廷表示，主要是因為整理的店數比較少，去年淨增加約80家，今年可以突破100店，過去10年，除了疫情爆發那一年以外，單店日均銷售都在2~5%成長，而目前全家共4400店，規劃每年淨增加150家，預期4年後應可達到5000店里程碑。

而在少子化與雙薪家庭趨勢下，托育支持體系已成企業友善職場的重要指標，全家總經理薛東都表示，思考員工需求後斥資1500萬元於總部大樓開辦「全家托嬰中心」，讓員工安心托付子女、減輕後顧之憂，未來還會與政府合作成為準公托。

根據衛福部統計，全台托嬰中心十年成長近2.5倍，反映育兒照顧需求日益殷切，但百人以上企業自設托兒機構者僅佔1.3%，而「全家托嬰中心」並已於9月初合法立案，將於9月22日正式收托。薛東都表示，初期先開20人，也已經有17個員工登記，但會在做好之後再評估是否擴大至外縣市。

薛東都指出，全家長期推動「員工聆聽」文化，近20年每個月不間斷舉辦「員工午餐約會」的對話活動，迄今累積逾300場，近年面對員工組成橫跨5個世代的新經營挑戰，從活動中更貼身了解跨世代員工需要、讓回饋直達決策核心，進而促成今年員工托嬰中心的誕生。

薛東都也說，全家更以「資源共享」概念，積極對應政府鼓勵生養政策，攜手第一銀行、彰化銀行、台新銀行及東南旅行社等周邊企業組建「友善生養共好圈」，開放共享托嬰中心之收托名額與部分福利資源，展現積極連結雇主、社區、家庭，對應少子化的企業社會責任實踐。

全家 托嬰 營收

延伸閱讀

南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

影／每人發5000元！南投鐵道小鎮強打Long Stay：歡迎移居

不甩少子化…台中人口逆勢成長6年蓋10校 2國小今啟用

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

相關新聞

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4....

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕...

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。