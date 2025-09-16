預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆漲區域，雙北市以外的四都年減幅度都逾8成，反映民眾現階段對於購買預售屋停看聽，主要還是擔心未來房貸與價格是否鬆動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月台股已經衝上2.3萬點，但預售市場感受不到資金行情，在房貸政策抑制之下，呈現股房背離的走勢，沒看過這麼熱的股市這麼清淡的房市，主要原因一方面民眾擔心未來房貸問題，更直接的還是擔心未來預售價格是否鬆動，在政策風向更明朗前，選擇停看聽先觀望看看。

統計顯示，7月預售全台揭露量剩下約2,700件，較去年第七波前的同期減少約8成，若以區域表現來看，房價飆漲的桃園、台中、台南、高雄減幅相對顯著。

台北市7月預售揭露164件，年減70%，新北市629件，年減67%，雙北市相對減幅較小，桃園市427件，年減85%，台中市422件，年減86%，為六都減幅最劇烈，台南市194件，年減81%，高雄市318件，年減83%。

曾敬德表示，去年上半年預售市場實在太過火熱，受到政策引導房市趨於冷靜後，預售市場減幅比成屋市場更劇烈，尤其過去房價基期較低的區域，因為漲得太快太兇猛，買氣趨於觀望，現在就要看第3季央行理監事會議後，是否對於房市信心有稍微正面的訊息，否則預售市場持續低量，可能過去房價飆漲的區域，價格上會有比較大的壓力。