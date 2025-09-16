快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆漲區域，雙北市以外的四都年減幅度都逾8成，反映民眾現階段對於購買預售屋停看聽，主要還是擔心未來房貸與價格是否鬆動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月台股已經衝上2.3萬點，但預售市場感受不到資金行情，在房貸政策抑制之下，呈現股房背離的走勢，沒看過這麼熱的股市這麼清淡的房市，主要原因一方面民眾擔心未來房貸問題，更直接的還是擔心未來預售價格是否鬆動，在政策風向更明朗前，選擇停看聽先觀望看看。

統計顯示，7月預售全台揭露量剩下約2,700件，較去年第七波前的同期減少約8成，若以區域表現來看，房價飆漲的桃園、台中、台南、高雄減幅相對顯著。

台北市7月預售揭露164件，年減70%，新北市629件，年減67%，雙北市相對減幅較小，桃園市427件，年減85%，台中市422件，年減86%，為六都減幅最劇烈，台南市194件，年減81%，高雄市318件，年減83%。

曾敬德表示，去年上半年預售市場實在太過火熱，受到政策引導房市趨於冷靜後，預售市場減幅比成屋市場更劇烈，尤其過去房價基期較低的區域，因為漲得太快太兇猛，買氣趨於觀望，現在就要看第3季央行理監事會議後，是否對於房市信心有稍微正面的訊息，否則預售市場持續低量，可能過去房價飆漲的區域，價格上會有比較大的壓力。

房價 預售屋

延伸閱讀

糖尿病+失智症的敵人！ 專家推1食材：常被丟掉

平底鞋最健康、傍晚腳腫試穿比較準？專家曝買鞋常見迷思

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

台股飆破25,600點創高 專家指有二大推動力

相關新聞

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4....

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕...

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。