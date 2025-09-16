價值19億土地閒置 桃園土地活化效能遭點名檢討

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府前年起推動「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，但供不應求同時，全市仍有407筆閒置土地，價值達19億元，土地管理效能遭審計處質疑。本報資料照片
桃市府前年起推動「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，但供不應求同時，全市仍有407筆閒置土地，價值達19億元，土地管理效能遭審計處質疑。本報資料照片

桃園市社福、辦公廳舍等空間需求大，市府前年起推動「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，但供不應求同時，全市仍有407筆閒置土地，價值達19億元，土地管理效能遭審計處點名檢討。財政局回應，將持續強化管理機制，提升公有財產使用效能。

審計處統計，市府推動「公有建物供需調配計畫」，相較前年供給案件數有29件、需求案件137件，去年供給案件僅11件、需求案件卻高達119件，不僅供給量減少6成，供給占需求比率也從21.17%降至9.24%。

其中，原位於八德置地廣場的桃園市兒童美術館，已隨青埔兒童美術館開館營運完成搬遷，但原建物空間歷經5次會議仍未完成調配，亦未納入餘裕空間供給資料庫，讓這個位處大湳精華地段的地點形同閒置。

另，截至去年底，桃園市列管閒置土地共407筆，總面積267190.28平方公尺，帳面價值高達19億4046萬元。與前一年度相比，雖成功清理46筆、減少面積53968.09平方公尺，但相較2022年度基期，筆數及面積仍分別增加40筆及88514.08平方公尺。

除閒置土地外，另有低度利用土地20筆，總面積36787.51平方公尺，帳面價值達2億1148萬餘元；審計處表示，龐大的閒置土地資源若能妥善活化運用，不僅可提升財產使用效能，更能減少財政負擔，呼籲市府應更積極活化。

財政局回應，自公有建物調配及興建機制推動以來，已調配既有建物餘裕空間共51案，作為公共托育設施、長照及社福場館、辦公廳舍或檔案空間等用途使用，另媒合社會住宅案件14案，並審定申請人回饋或捐贈的公益設施案件6案作為社福設施使用。

財政局表示，市府每半年都會召開檢討會議，研商閒置土地面臨的問題，針對擬變更使用分區或都市計畫通盤檢討的事項，也會召開「桃園市城市空間發展會報」跨局處協調；近2年市府已活化土地約130多筆，後續也會積極盤點公有建物，活化餘裕空間。

