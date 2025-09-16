近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂心無法貸足款項而不敢買房，富比士網路科技執行長陳高超表示，限貸令嚴重誤傷自住需求，且不少購屋族只能被迫租屋，最終恐形成「買不起、租更貴」的惡性循環。

央行第七波信用管制實施近一年，房市交易量雪崩式下滑，就連已購屋的首購與換屋族也面臨貸不到款的窘境，引起不少民怨。

根據富比士網路科技最新網路民調，調查的核心問題中，「您是否會因為限貸令效應，向銀行無法足額貸款而不敢買房？」有43.5%的民眾表示同意、43.6%表示非常同意，占比合計高達87.1%，顯示有高達近九成民眾的購屋意願受到限貸令影響，成為近一年來房市交易量急凍的最主要原因。

值得注意的是，有67.1%的受訪者認為，「政策錯誤」與「政府失能」，是導致貸款不順的主因，兩者占比分別為35.7%與31.4%，僅有17%與15.9%的民眾表示應歸咎於央行與銀行，顯示社會普遍認為問題出在政策設計上，而非金融執行端，一連串錯誤施政也讓58.3%的民眾對政府新青安政策已失去信心。

陳高超表示，當「已購屋卻貸不到款」時，僅有15.9%民眾表示考慮售屋，34.0%的民眾則會詢問多家銀行、29.2%向親友尋求支援，若上述管道仍無法取得足額資金，7.5%民眾會選擇高利率的信用貸款，甚至有1.7%民眾考慮向地下錢莊借錢，潛藏的金融風險不容忽視。

至於尚未購屋的民眾，在想買房卻貸不到款的情況下，多數民眾已考慮「棄買轉租」。此次調查有75.4%的受訪者表示，「可能」或「一定會」選擇租屋，僅有不到四分之一堅持不會改變購屋計劃。

隨著租屋需求激增，也直接反映在民眾對租金上漲的預期心理，受訪民眾有85.1%認為未來租金會上漲，預估租金漲幅在10%以上者占37.8%、20%以上者占24.6%，兩者合計占比達62.4%。

陳高超表示，限貸令雖已有效抑制投機，但也嚴重誤傷剛性自住需求，讓已購屋的民眾必須四處籌錢，不僅打擊民眾對政府施政政與房市政策的信任，有意購屋者則是即便預期未來租金會大幅上漲，仍只能被迫選擇繼續租屋的窘境，最終恐形成「買不起、租更貴」的惡性循環。

陳高超指出，限貸令實施一年來，當前房市正面臨前所未有的危機。官方統計數據顯示，去年9月至今年8月底的近1年間，六都的買賣移轉量只有不到22萬棟，對比管制前一年近27.7萬棟大幅萎縮，甚至已有機構預估今年全年全台的移轉量將跌破28萬棟，將寫下2019年以來的新低。

陳高超表示，限貸令雖名為打炒房，一刀切的做法卻將市場資金全面截斷。即便行政院已宣布將新青安排除在銀行法72-2的管制項目之外，央行也宣布將換屋期限延長至一年半，但遭重創的房市信心已難挽回，若政策持續僵化，恐將進一步影響產業鏈與就業市場，擴大成為內需經濟的隱憂。