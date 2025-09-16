解決少子化國安危機...宜蘊醫療推動生育平權行動 獲台灣永續行動獎銀獎

宜蘊醫療16日表示，該公司以專案「少子化的生育平權行動」，榮獲2025台灣永續行動獎（TSAA）企業組SDG 5性別平等銀獎，成為生殖醫療領域唯一獲獎單位。此獎項由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，今年共有251家單位、503件方案參賽，競爭激烈。

宜蘊醫療指出，台灣總生育率已跌破1.0，位居全球最低，少子化已是國安層級的挑戰。傳統「先婚後育」模式逐漸失效，僅靠生育補助難以解決根本困境，因此宜蘊以「搶救少子化，消弭不平等」為使命，積極推動多元族群的生育支持行動，致力打造友善、無歧視的醫療環境，讓更多人能安心追求成家夢想。

自2023年起，宜蘊即擴大推動多元友善與心理支持行動，不僅觸及廣大族群，更帶動社會對女性自主與心理健康的關注。迄今已累計服務近300名患者，公益節目收聽次數突破16萬，成為亞洲少數將心理健康服務納入生殖照護的醫療機構。

在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）上，宜蘊醫療以SDG 3「良好健康與福祉」推動心理健康照護，將心理支持納入生殖醫療；以SDG 5「性別平等」倡議女性自主權與友善就醫環境；以SDG 10「減少不平等」串聯跨界資源推動婚育脫鉤與同志生養討論；在人才永續方面，宜蘊醫療與台灣大學生物科技研究所合作，成立亞洲首創的「胚胎學院」，透過系統化課程與實務訓練，培養下一代專業胚胎師，並搭配產官學論壇推動臨床經驗交流，提升台灣在國際生殖醫學領域的長遠競爭力。

此外，宜蘊醫療也是全台唯一設有「永續部門」的生殖醫學機構，曾榮獲「DEI 多元共融獎」及「社會創新服務採購獎」等肯定，將永續理念內化於日常營運，並持續透過創新行動與公共倡議，成為醫療結合永續的領航者。

在面臨全球少子化挑戰的此刻，宜蘊醫療的獲獎，象徵著「生育平權」逐漸成為社會共識。宜蘊未來將持續以專業醫療結合社會創新，攜手更多夥伴回應少子化的國安挑戰，讓每一個生育夢想都能被支持，並推動台灣邁向更加友善與永續的未來。