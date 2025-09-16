快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

解決少子化國安危機...宜蘊醫療推動生育平權行動 獲台灣永續行動獎銀獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

宜蘊醫療16日表示，該公司以專案「少子化的生育平權行動」，榮獲2025台灣永續行動獎（TSAA）企業組SDG 5性別平等銀獎，成為生殖醫療領域唯一獲獎單位。此獎項由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，今年共有251家單位、503件方案參賽，競爭激烈。

宜蘊醫療指出，台灣總生育率已跌破1.0，位居全球最低，少子化已是國安層級的挑戰。傳統「先婚後育」模式逐漸失效，僅靠生育補助難以解決根本困境，因此宜蘊以「搶救少子化，消弭不平等」為使命，積極推動多元族群的生育支持行動，致力打造友善、無歧視的醫療環境，讓更多人能安心追求成家夢想。

自2023年起，宜蘊即擴大推動多元友善與心理支持行動，不僅觸及廣大族群，更帶動社會對女性自主與心理健康的關注。迄今已累計服務近300名患者，公益節目收聽次數突破16萬，成為亞洲少數將心理健康服務納入生殖照護的醫療機構。

在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）上，宜蘊醫療以SDG 3「良好健康與福祉」推動心理健康照護，將心理支持納入生殖醫療；以SDG 5「性別平等」倡議女性自主權與友善就醫環境；以SDG 10「減少不平等」串聯跨界資源推動婚育脫鉤與同志生養討論；在人才永續方面，宜蘊醫療與台灣大學生物科技研究所合作，成立亞洲首創的「胚胎學院」，透過系統化課程與實務訓練，培養下一代專業胚胎師，並搭配產官學論壇推動臨床經驗交流，提升台灣在國際生殖醫學領域的長遠競爭力。

此外，宜蘊醫療也是全台唯一設有「永續部門」的生殖醫學機構，曾榮獲「DEI 多元共融獎」及「社會創新服務採購獎」等肯定，將永續理念內化於日常營運，並持續透過創新行動與公共倡議，成為醫療結合永續的領航者。

在面臨全球少子化挑戰的此刻，宜蘊醫療的獲獎，象徵著「生育平權」逐漸成為社會共識。宜蘊未來將持續以專業醫療結合社會創新，攜手更多夥伴回應少子化的國安挑戰，讓每一個生育夢想都能被支持，並推動台灣邁向更加友善與永續的未來。

少子化 生育補助

延伸閱讀

八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

少子化陰霾難阻招生熱 高市鳳西國中今年增6班逾180名新生

南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

相關新聞

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4....

好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

去年全國診所家數破2.3萬間新高 北市醫美戰區在這裡

全國診所家數創新高！台灣房屋集團根據衛福部「2024年醫事機構服務量統計年報」資料統計，全國非公立診所家數，在2011年...

公館大樓年底完工 商場、商辦招商作業全面啟動

香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司受臺北自來水事業處 (北水處) 委託，辦理公館大樓招商策略與執行，並於15日舉辦首場招...

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。