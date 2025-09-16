好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多
首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來新高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府自2023年8月推出新青安貸款之後，推升青年購屋熱潮，加上不少「富爸媽」願為子女一圓成家夢，進而助攻青年買房比例。
據聯徵中心最新統計，今年上半年申貸樣本數中20~25歲且為大學學歷者，共占整體購屋人比例達1.7%，相對去年同期上升0.2百分點，寫下2020年以來同期新高；而這些大學剛畢業的青年，平均購得總價1,206萬元房產，與去年同期相比，房價上漲約6.1%。
賴志昶指出，大學畢業即有房者，今年上半年平均核貸成數約74%，平均貸款利率為2.31%，主因是由於此類客群屬「真首購族」，若本身無過多嚴苛條件，在銀行核貸上多是大開綠燈，加諸有新青安貸款加持，可謂是吃了「無敵星星」的頂級客戶，因此才能在一片滿水位與限貸氛圍之下，仍取得相對優惠條件，同時購屋占比也有些微上揚。
另據統計，大學畢業即有房者大多分布在六都，並以台中市占比達19.1%最高，桃園市、新北市及高雄市分別占比18.8%、18.4%及14.3%次之，至於台南市、台北市僅占比7%與5.7%。
住商不動產中區執行協理賴萬分析，台中市近年來發展有目共睹，不僅有軌道經濟加持，亦有其他眾多大型建設，加上有科學園區等議題，提供不少就業機會，磁吸中部其他縣市與苗栗縣等年輕族群移入。
至於桃園市、新北市，賴志昶補充，近年來多受惠於「脫北者」議題，以親民房價加上便捷的交通建設，持續吸引買不起高房價的北市年輕人移居。
賴志昶提醒，全國房市買氣限縮之下，僅剩首購族獨撐買盤，其中不管是本身理財規劃得當，或是家庭願意資助，都讓這波買房熱潮延續至今；惟父母若願協助子女購屋，仍需做好資金流向，同時也得精算年輕人還款能力，尤其面臨房市空頭之際，應保守進行資產控制，以降低未來風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言