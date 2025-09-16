好羨慕！上半年大學畢業就有房者續創新高 這都「無敵星星」首購最多

首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年全國剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府自2023年8月推出新青安貸款之後，推升青年購屋熱潮，加上不少「富爸媽」願為子女一圓成家夢，進而助攻青年買房比例。

據聯徵中心最新統計，今年上半年申貸樣本數中20~25歲且為大學學歷者，共占整體購屋人比例達1.7%，相對去年同期上升0.2百分點，寫下2020年以來同期新高；而這些大學剛畢業的青年，平均購得總價1,206萬元房產，與去年同期相比，房價上漲約6.1%。

賴志昶指出，大學畢業即有房者，今年上半年平均核貸成數約74%，平均貸款利率為2.31%，主因是由於此類客群屬「真首購族」，若本身無過多嚴苛條件，在銀行核貸上多是大開綠燈，加諸有新青安貸款加持，可謂是吃了「無敵星星」的頂級客戶，因此才能在一片滿水位與限貸氛圍之下，仍取得相對優惠條件，同時購屋占比也有些微上揚。

另據統計，大學畢業即有房者大多分布在六都，並以台中市占比達19.1%最高，桃園市、新北市及高雄市分別占比18.8%、18.4%及14.3%次之，至於台南市、台北市僅占比7%與5.7%。

住商不動產中區執行協理賴萬分析，台中市近年來發展有目共睹，不僅有軌道經濟加持，亦有其他眾多大型建設，加上有科學園區等議題，提供不少就業機會，磁吸中部其他縣市與苗栗縣等年輕族群移入。

至於桃園市、新北市，賴志昶補充，近年來多受惠於「脫北者」議題，以親民房價加上便捷的交通建設，持續吸引買不起高房價的北市年輕人移居。