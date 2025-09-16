新莊副都心「春城麗都」登場 代銷：特殊性產品不受市況影響

麗寶集團旗下廣春成建設16日公開新莊副都心新案「春城麗都」，負責代銷的御上廣告總經理仇達功表示，房市長期有剛性需求，只是目前市場是個案表現，有支撐性、特殊性的產品就較不受房市氛圍影響。

房市買氣冷淡近一年，被問到為何選在此時推案。仇達功表示，該案面臨校園第一排，有永久棟距，具有特殊性，且案鎖定換屋族群，總價帶也壓在豪宅限貸6,000萬元內，現在的市場就是有特殊性、支撐性的產品就不會受到影響。

此外，該案地段條件優越，位在的新莊副都心兼具「國家都心、產業核心、商貿中心、文教之心、生態綠心、時尚潮心、交通軸心」等七大核心功能，是目前北台灣唯一同時具備中央政務、產業聚落與TOD交通樞紐的區塊。緊鄰行政院新莊聯合辦公大樓、機捷泰山站500米、三大產業園區齊聚，與信義計畫區、新板特區鼎足而立，發展紅利進入加速釋放期。

官方鬆綁新青安貸款、換屋族延長措施，談到近期市況是否有好轉，仇達功表示，預售市場目前還沒有感受到明顯的回溫，不過房市長期仍有剛性需求，亦有高資產族群的財產配置需求，而這方面的需求是打壓不了的。