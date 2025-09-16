快訊

「我買的！」陽信銀行接手 港商2.2億賣士林夜市三間金店面、賠售出場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
陽信商銀董事長暨台北市不動產開發公會理事長陳勝宏。林勁傑／攝影
陽信商銀董事長暨台北市不動產開發公會理事長陳勝宏。林勁傑／攝影

2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包下北市士林夜市口「圓山一號院」八間金店面，16日陽信證實以4.46億元買下三間店面做為銀行分行，該交易案已通過董事會決議。

陽信商銀董事長暨台北市不動產開發公會理事長陳勝宏證實，該交易案在去年進行，陽信主要是分行自用做為考量因此出手購入。

他強調，該店面位置走路到捷運站僅五分鐘步行，加上人潮多，地段、人流優勢有助銀行深耕和拓展業務。

港商私募基金「豐泰地產」13年前斥資21.2億元包下士林夜市整排八間金店面長期持有，惟隨摩曼頓等租客撤出，店面空置率上升，這次三間店面以4.46億元賣給陽信銀行，業界初估，光這三間就賠了2.24億元，跌價幅度高達33%。

扣除已出售予陽信銀行的三間店面，「豐泰地產」手中還有五間店面，接下來是否能透過持有的店面扳回一城，值得持續觀察。

陽信 豐泰

