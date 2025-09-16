氣溫每升1度死亡風險增3% AIA友邦人壽美元利變險助醫療與財務規劃

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

入秋以來氣溫居高不下，許多人僅感受到炎熱不適，卻忽略潛藏的健康威脅。研究指出，當氣溫超過31.5度時，每升高1度，死亡風險便增加3%；若伴隨臭氧污染，急性心肌梗塞風險甚至可能上升至33%。AIA友邦人壽提醒，心血管疾病並非老年人專屬，中壯年族群，甚至年輕人，都可能在無預警下遭遇威脅。AIA友邦人壽總經理侯文成表示，許多病痛來得又快又急，若缺乏相關準備，風險來臨時，往往顯得格外脆弱。健康規劃不僅是守護自己，也包含對家人的責任與關愛；財務上的未雨綢繆，更是家庭韌性的重要關鍵。

衛福部統計顯示，心臟疾病長期位居國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞患者逾半數來不及送醫即喪命。若能及時就醫掌握黃金救援時間，透過冠狀動脈繞道手術、心導管支架等方式，並搭配藥物治療，五年存活率可達八成以上；大部分患者可在數周至數月內恢復正常生活，但若心肌受損嚴重，仍可能留下心臟衰竭或心律不整等後遺症，對病患與家庭造成長期影響。

AIA友邦人壽指出，面對突如其來的病痛，除了醫療介入，家人支持與財務規劃同樣關鍵，整筆且即時的保障能有效減輕壓力，並協助維持生活品質。

因應急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術及主動脈外科置換手術等三大心血管疾病可能帶來的保障缺口，AIA友邦人壽推出「鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」，其特色「守護心肝保險金」採一次給付設計，資金運用彈性高，無論用於自費醫材、先進療程、休養期間的收入補貼，或聘請看護，都能即時支應。

當自己平安健康安享晚年，該商品同時涵蓋身故保障，兼顧「健康風險轉嫁」與「財富傳承」需求，協助家庭建立更完整的安全網。

AIA友邦人壽提醒，若懷疑自己或親友出現急性心肌梗塞徵兆，應立即撥打119並就醫，爭取黃金救援時間。真正的財富來自健康與安心的生活，唯有養成良好生活習慣並提早規劃，才能在不同人生階段穩健前行。

友邦人壽 心肌梗塞

