長庚醫療體系與美商默沙東藥廠擴大合作 強化多元治療領域臨床規模

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長庚醫療財團法人與美商默沙東藥廠（MSD）16日宣布，兩方已於15日簽署合作備忘錄，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊與默沙東藥廠台灣分公司總裁湯偉成代表簽署。未來雙方將擴展合作至基隆長庚、嘉義長庚、高雄長庚等長庚醫療體系醫院，促進臨床試驗資源整合與協同效益。

程文俊表示，長庚醫療財團法人與默沙東30年來緊密合作，持續推動國際級臨床研究。此次升級合作不僅是單一院區合作的延伸，更整合全體系的專業量能，以提升臨床試驗效率與品質，為病人帶來更安全、有效的治療選擇，並進一步強化台灣醫療研究在國際的競爭力。

湯偉成指出，默沙東長期投入新藥研發，2024年即挹注179.4億美元，是全球投入最高經費的藥廠之一。自1992年進入台灣以來，持續推動在地臨床試驗與藥物可及性。他強調，長庚醫療體系是台灣臨床與醫學研究的標竿，非常榮幸能與長庚建立長期且穩固的合作關係，共同為台灣醫療的永續發展注入更多動能。

長庚醫療財團法人與默沙東自合作以來，已完成逾300項涵蓋多元疾病領域的臨床試驗計畫，協助超過20種新藥成功上市，帶給病人更多治療新選擇。未來合作將持續拓展至腫瘤醫學、疫苗與感染疾病、心血管代謝、免疫學、神經科學及眼科等多個治療領域，促進醫學研究再突破。

此次合作的另一大亮點，是共同推動「診療路徑優化計畫」，此計畫將檢視院內流程，以提升醫療服務效率，縮短病人等待時間，並有效避免醫療資源浪費。同時，也將秉持永續經營理念，在醫療人力有限的挑戰下，藉由創新的團隊協作與管理模式，將人力資源進行有效配置，為病患提供更智慧、更快速精準且貼近需求的醫療體驗。

