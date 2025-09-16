公館大樓年底完工 商場、商辦招商作業全面啟動

香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司受臺北自來水事業處 (北水處) 委託，辦理公館大樓招商策略與執行，並於15日舉辦首場招標前說明會，吸引數十家零售、百貨、餐飲及辦公等領域的指標性企業到場參與。

預計於今年底完工的公館大樓，招商作業全面啟動；世邦魏理仕團隊指出，公館大樓建築設計榮獲「2024國家卓越建設獎－最佳規劃設計類特別獎」，同時候選綠建築黃金級與智慧建築銀級標章，並導入太陽能板與電動車充電系統，展現節能減碳的智慧永續基礎，落實ESG理念。

公館大樓基地規劃結合騎樓、川廊與廣場設計，並以漣漪放射狀鋪面及植栽序列呼應在地歷史，營造親民友善的公共空間。

世邦魏理仕團隊指出，公館大樓除提供高樓層辦公大樓、低樓層商業空間外，更將融合臺北文學館與廣闊開放平台，打造集結文教、商業與公共休憩的多元場域。

世邦魏理仕團隊表示，本次招商的公館大樓坐落於人流匯聚的核心商圈，鄰近臺大、臺科大與師大等學府，兼具濃厚文教氛圍與龐大消費潛能。其中，自來水園區更以寓教於樂特色吸引親子客群，加上捷運公館站步行3分鐘即可抵達，園區亦規劃充足停車位，交通便利優勢顯著。

世邦魏理仕團隊指出，公館大樓地理位置同時可串聯臺北文學館、公館運動館、好水故事館、親水庭園，以及水岸廣場與河濱公園將持續舉辦音樂、藝文與節慶活動，進一步活絡在地人潮與商機。

北水處委託世邦魏理仕舉辦公館大樓招商作業，16日完成首場說明會，預計9月22日舉行第二場，會中將完整介紹招商標的，亦針對招標契約、租金底價與押金等細節進行說明。