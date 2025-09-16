快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

港務公司攜手氣象署簽署合作備忘錄 共築智慧港灣氣象新篇章

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司16日於高雄港港史館舉辦「共築智慧港灣，精準氣象護航」合作備忘錄簽署儀式，由臺灣港務公司總經理王錦榮與交通部中央氣象署長呂國臣共同簽署，象徵雙方正式攜手，共同推動氣象資訊在港口營運管理及防災決策中的深度應用，邁向智慧港灣新里程。

近年來，隨著極端氣候事件發生頻率與強度持續攀升，颱風、暴雨與強風巨浪往往在短時間內對港口營運造成重大衝擊，港務公司秉持前瞻思維，持續精進作業模式，並結合氣象署專業觀測與預報技術，透過即時資訊共享與精準預警，協助各港提前部署，確保港口運作不中斷並全面提升航運安全。

港務公司指出，此次合作內容涵蓋港區微氣候觀測、氣象資料共享、海象預測服務、即時決策支援系統建置等面向，透過氣象署專業的資料分析與預報技術，結合港務公司在港區營運管理之系統與機制，將有效提升船舶進出港之航安決策效率，並增進颱風、豪雨等極端天氣下的港區應變能量，落實「精準防災、智慧營運」的核心目標。

台灣港務公司董事長李賢義指出，近年來極端氣候事件發生頻率與強度持續增加，港口在營運與安全上面臨更大挑戰，因此更需要結合氣象署專業觀測與預測能力，此次合作備忘錄的簽署，將推動海氣象資料共享、港區防災決策支援，以及共構「港區微氣候觀測系統」，透過即時氣象資料共享與專業預警，港務公司將能超前部署，啟動必要防災減災措施，確保港口運作不中斷，並進一步提升航運安全與營運效率，為智慧港灣建設奠下堅實基礎。

未來，港務公司與氣象署將持續深化合作，從資料整合、技術創新到決策應用，逐步推動港區微氣候觀測與防災決策支援機制，期能全面提升港口安全與營運韌性，共同打造更智慧、更永續的港灣典範。

颱風 董事長 總經理

延伸閱讀

桃園兩漁港5年短差千萬元停車還不收費？兩漁會表立場

遇災難如何反應？南科消防分隊帶師生「玩中學」

高市防災成立16應變隊 最成功救災案例在這裡

強化地方防災韌性 內政部今年補助辦公廳舍整建逾11億

相關新聞

公館大樓年底完工 商場、商辦招商作業全面啟動

香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司受臺北自來水事業處 (北水處) 委託，辦理公館大樓招商策略與執行，並於15日舉辦首場招...

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商...

火星生技總經理楊硯超：下半年力拚轉盈 明年進軍海外市場

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占7成，保養品清潔用品占三成，總經理...

買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成...

開發「雙固碳」系統 植物能吸更多碳、長更好

透過基因強化植物固碳效率，有望成為全球暖化新解方！由中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，16日宣布以合成生物學方式設計人工固碳系統…

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。