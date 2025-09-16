快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局今日邀請禾薪科技與中光電智能物流進行專題簡報。左起為中光電智能物流總經理忻維忠、竹科管理局局長胡世民及禾薪創辦人兼執行長陳志成。記者簡永祥／攝影
竹科管理局今日邀請禾薪科技與中光電智能物流進行專題簡報。左起為中光電智能物流總經理忻維忠、竹科管理局局長胡世民及禾薪創辦人兼執行長陳志成。記者簡永祥／攝影

竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商進駐踴躍。由於需求殷切，園區已同步推進第二、三棟建築群的興建工程，目前正進行基礎與地下室施工，預期三年內可順利完工，進一步滿足企業擴充與新創進駐需求。

胡世民表示，「X計畫」的推動有助於產業聚落形成，吸引科技廠商持續投入。第一期在高承租率下，已展現軟硬體整合的群聚效應，並帶動上下游產業鏈合作。隨著第二、三期建案落成，未來可望進一步提升園區容量，並促進更多國內外企業選擇竹科作為布局基地。

在產業景氣方面，根據園區統計，今年上半年營業額已繳出雙位數成長的成績。雖然詳細數字不便公開，但園區廠商進出口數據顯示下半年表現仍可保持樂觀態勢，尤其在第3、第4季，產值有望延續成長動能。

胡世民強調，竹科長期以來是台灣科技產業的核心，「X計畫」的順利推進，除了提供更多空間資源，也將促進新創與大型科技廠商的交流合作，強化國際競爭力。未來，園區將持續加快建設進度，確保第二、三棟大樓如期落成，以支撐持續攀升的產業需求。

竹科管理局今天邀請進駐新竹科學園區「X計畫」的廠商禾薪進行專題簡報，國內首家提供開放源5G專網的禾薪創辦人兼執行長陳志成表示，政府設立竹科X客軟體園區，目的在於複製硬體園區的聚落效應，進一步帶動軟硬體整合與產業鏈聚集。園區吸引國內外企業進駐，成為新創公司拓展市場的重要基地。

他指禾薪是從事5G等無線專網軟體開發的新創企業，進入X軟體園區即藉由園區平台，將技術展示給國內及國際投資夥伴，不僅能提升能見度，更能與國外企業建立實際合作。他強調，園區完善的基礎建設與品牌形象，也成為公司拓展商機的重要加值。

至於禾薪的應用開發涵蓋：

智慧製造：透過無線專網支援工廠自動化，特別是在汽車工廠等多機械協作環境，能大幅提升生產效率。

醫療應用：導入AR/VR技術，讓學生能在虛擬環境中操作高風險的氣體鋼瓶或精密車床，避免實際操作時的爆炸或損壞風險。

教育訓練：僑光科技大學利用無線專網訓練學生操作高價值機具，降低教學成本與風險。

智慧場域：在遊艇停泊與港口管理上導入專網，提升安全性並防止破壞。

陳志成強調，這些案例均已進入收費階段，並非僅止於概念驗證（POC），顯示技術已能為產業帶來實質價值。除了台灣案例外，該公司也已在法國、日本取得成功訂單，其中法國應用於教育訓練，日本則聚焦於智慧製造。

在市場地位方面，禾薪自評為台灣市占率最高的無線專網廠商。若排除使用公共網路進行建置的公司，市佔率可達八成；即便計入公網公司，市占率仍達六成，顯示在專網領域具領先地位。

禾薪也看好無線專網與AI結合的潛力，尤其在智慧工廠的自動化應用，已逐步形成「鋼區」聚落，並在德國、日本等製造強國率先落地。雖然智慧農業目前仍處於起步階段，收費規模有限，但公司相信隨著產業數位化需求增加，應用前景仍然廣闊。

新竹科學園區管理局局長胡世民。記者簡永祥／攝影
新竹科學園區管理局局長胡世民。記者簡永祥／攝影

竹科 日本 軟體

延伸閱讀

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

影／離台中機場最近旅館 翔園文旅美式風格建築有航空特色

注意！華亞科技園區移動式科技執法來了 3天抓35件超速

在屏東打造產業聚落 台積供應鏈園區 動了

相關新聞

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商...

火星生技總經理楊硯超：下半年力拚轉盈 明年進軍海外市場

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占7成，保養品清潔用品占三成，總經理...

買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成...

開發「雙固碳」系統 植物能吸更多碳、長更好

透過基因強化植物固碳效率，有望成為全球暖化新解方！由中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，16日宣布以合成生物學方式設計人工固碳系統…

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

終結小琉球供水不足 立委推動五千噸配水池正式啟用

小琉球每年吸引超過百萬人次造訪，是國旅最受歡迎的離島景點之一，但長期以來卻深受供水不足所苦，特別在觀光旺季與民宿需求暴增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。