竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商進駐踴躍。由於需求殷切，園區已同步推進第二、三棟建築群的興建工程，目前正進行基礎與地下室施工，預期三年內可順利完工，進一步滿足企業擴充與新創進駐需求。

胡世民表示，「X計畫」的推動有助於產業聚落形成，吸引科技廠商持續投入。第一期在高承租率下，已展現軟硬體整合的群聚效應，並帶動上下游產業鏈合作。隨著第二、三期建案落成，未來可望進一步提升園區容量，並促進更多國內外企業選擇竹科作為布局基地。

在產業景氣方面，根據園區統計，今年上半年營業額已繳出雙位數成長的成績。雖然詳細數字不便公開，但園區廠商進出口數據顯示下半年表現仍可保持樂觀態勢，尤其在第3、第4季，產值有望延續成長動能。

胡世民強調，竹科長期以來是台灣科技產業的核心，「X計畫」的順利推進，除了提供更多空間資源，也將促進新創與大型科技廠商的交流合作，強化國際競爭力。未來，園區將持續加快建設進度，確保第二、三棟大樓如期落成，以支撐持續攀升的產業需求。

竹科管理局今天邀請進駐新竹科學園區「X計畫」的廠商禾薪進行專題簡報，國內首家提供開放源5G專網的禾薪創辦人兼執行長陳志成表示，政府設立竹科X客軟體園區，目的在於複製硬體園區的聚落效應，進一步帶動軟硬體整合與產業鏈聚集。園區吸引國內外企業進駐，成為新創公司拓展市場的重要基地。

他指禾薪是從事5G等無線專網軟體開發的新創企業，進入X軟體園區即藉由園區平台，將技術展示給國內及國際投資夥伴，不僅能提升能見度，更能與國外企業建立實際合作。他強調，園區完善的基礎建設與品牌形象，也成為公司拓展商機的重要加值。

至於禾薪的應用開發涵蓋：

智慧製造：透過無線專網支援工廠自動化，特別是在汽車工廠等多機械協作環境，能大幅提升生產效率。

醫療應用：導入AR/VR技術，讓學生能在虛擬環境中操作高風險的氣體鋼瓶或精密車床，避免實際操作時的爆炸或損壞風險。

教育訓練：僑光科技大學利用無線專網訓練學生操作高價值機具，降低教學成本與風險。

智慧場域：在遊艇停泊與港口管理上導入專網，提升安全性並防止破壞。

陳志成強調，這些案例均已進入收費階段，並非僅止於概念驗證（POC），顯示技術已能為產業帶來實質價值。除了台灣案例外，該公司也已在法國、日本取得成功訂單，其中法國應用於教育訓練，日本則聚焦於智慧製造。

在市場地位方面，禾薪自評為台灣市占率最高的無線專網廠商。若排除使用公共網路進行建置的公司，市佔率可達八成；即便計入公網公司，市占率仍達六成，顯示在專網領域具領先地位。