火星生技總經理楊硯超：下半年力拚轉盈 明年進軍海外市場

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占7成，保養品清潔用品占三成，總經理楊硯超16日表示，火星生技掌握六大通路，前八個月營收年增28%，單點藥局通路成長逾2倍，產品通路調整過後，今年下半年有望出現盈餘，明年將進軍海外市場。

今年前八月火星生技營收3.97億元，年增28%，通路、商品策略調整，每股稅後小虧0.08元，楊硯超有信心，在通路商品調整過後，將緊密連結全台六大銷售通路類型，接下來配合雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，有信下下半年就會開始出現盈餘，力拼全年轉虧為盈。

火星生技成立於 2021 年，主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品，銷售通路涵蓋品牌官網、電商、電話銷售、連鎖與中小型藥妝藥局通路以及海外跨境電商；火星生技致力於建構能滿足消費者需求的大健康平台，專注於大健康產業中的利基市場，並積極整合潛力品牌並布局國內外通路。

楊硯超表示，火星目前掌握六大通路類型，包括藥妝藥局、網路電商、電話銷售、直播平台、醫療院所、醫美診所，品牌官網會員總人數成長至64萬。累計前八個月，線上與實體通路銷售比重約為6比4，今年底有望達到5比5，強化實體通路銷售。

楊硯超指出，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長。地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達216%，主要是公司自主開發 AI 模型並導入採購系統至單點藥局，可優化庫存周轉，有效帶動單點藥局的滲透率與營收表現。更重要的是，單點藥局與火星均以賣斷方式作為交易條件，使得營收能較過往逐步成長，毛利率均能持續維持平均70%左右的表現。

公司8月營收5,258 萬元，月增46.2%、年增3.2%。展望第四季，即將進入傳統旺季，第四季可望是全年營運最強勁的季度。公司同步精簡開支，調整直播策略，預期下半年費用較上半年減少30%以上，力拼全年轉虧盈。