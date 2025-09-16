快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。591新建案提供
根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。591新建案提供

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。

各縣市中，除新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能紛紛跌回數年前水位，關鍵是當前房市處於深水區，且在市場強烈期待降價的氛圍下，大幅降低建商進場意願，使本次檔期黯然失色。

數字科技(5287)旗下591新建案分析，市場受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第3季央行理監事會召開，觀望情緒只增不減，且個案去化持續牛步，讓建商推不推案都顯得尷尬，多數業者只能且戰且走，導致個案公開時間充滿變化，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的928檔期。

在全國主要地區普遍量縮下，新北市、桃園市則逆勢上揚，進一步觀察，兩地量能雖締造新猷，個案數卻呈現小幅下滑，顯然建商策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力。

像新北市今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場，總銷才能維繫恆溫。而桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。

至於其他縣市，台北市相較去年同期以及上半年329檔期大案連發，今年新案量體轉小，總銷及個案數一路走跌。

值得一提，當前北市由於蛋黃區稀缺效應，並未出現大幅度降價，即便少數市場派業者開價朝區域行情靠攏，但在政經等不確定性下，銷況仍相當低迷。

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。591新建案提供
根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。591新建案提供

建商 建案 房貸

延伸閱讀

桃園醉男社區鬧事 踹門毆保全遭壓制逮捕

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

新竹男雙腿截肢 犯保新竹分會助購義肢重新站立

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

相關新聞

公館大樓年底完工 商場、商辦招商作業全面啟動

香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司受臺北自來水事業處 (北水處) 委託，辦理公館大樓招商策略與執行，並於15日舉辦首場招...

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商...

火星生技總經理楊硯超：下半年力拚轉盈 明年進軍海外市場

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占7成，保養品清潔用品占三成，總經理...

買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成...

開發「雙固碳」系統 植物能吸更多碳、長更好

透過基因強化植物固碳效率，有望成為全球暖化新解方！由中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，16日宣布以合成生物學方式設計人工固碳系統…

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。