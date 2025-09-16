買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾二成。

各縣市中，除新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能紛紛跌回數年前水位，關鍵是當前房市處於深水區，且在市場強烈期待降價的氛圍下，大幅降低建商進場意願，使本次檔期黯然失色。

數字科技(5287)旗下591新建案分析，市場受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第3季央行理監事會召開，觀望情緒只增不減，且個案去化持續牛步，讓建商推不推案都顯得尷尬，多數業者只能且戰且走，導致個案公開時間充滿變化，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的928檔期。

在全國主要地區普遍量縮下，新北市、桃園市則逆勢上揚，進一步觀察，兩地量能雖締造新猷，個案數卻呈現小幅下滑，顯然建商策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力。

像新北市今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場，總銷才能維繫恆溫。而桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。

至於其他縣市，台北市相較去年同期以及上半年329檔期大案連發，今年新案量體轉小，總銷及個案數一路走跌。