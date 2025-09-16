快訊

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
火星生技總經理楊硯超表示，火星生技掌握六大通路，單點藥局通路成長逾2倍。圖／火星生技提供
火星生技總經理楊硯超表示，火星生技掌握六大通路，單點藥局通路成長逾2倍。圖／火星生技提供

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊硯超今日表示，接下來配合雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，第4季力拚轉盈。

楊硯超表示，火星目前掌握六大通路類型，包括藥妝藥局、網路電商、電話銷售、直播平台、醫療院所、醫美診所，品牌官網會員總人數成長至64萬。累計前八月，線上與實體通路銷售比重約為6比4，今年底有望達到5比5，強化實體通路銷售。

楊硯超指出，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長，地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增達216%，主要是公司自主開發AI模型並導入採購系統至單點藥局，可優化庫存周轉，有效帶動單點藥局的滲透率與營收表現，且單點藥局與火星均以賣斷方式作為交易條件，使得營收能較過往逐步成長，毛利率均能持續維持平均70%左右的表現。

火星8月營收5258萬元，月增46.2%、年增3.2%，展望第4季，楊硯超表示，即將進入傳統旺季，第4季可望是全年營運最強勁的季度，在同步精簡開支，調整直播策略，預期下半年費用較上半年減少30%以上，力拚第4季單季獲利。

火星 營收

