漢翔宣布 航太展將發表無人機反制系统

漢翔參展16日表示，將於兩年一度的台北國際航太豎國防工業展將在9月18日~20日，展示「無人機反制系統」「AIxWARE智慧製造解決方案奥整合平台」等多項自主研發業務成果、「韌性能源,台灣力量-風光儲電力島系統」。

漢翔身為台灣航空產業的標竿企業,同時也是臺灣區航太工業同業公會、台灣國防產業發展協會以及台灣卓越無人機海外商機聯盟的成員,將在展會期間展示「韌性能源,台灣力量-風光儲電力島系統」「無人機反制系統」「AIxWARE智慧製造解

決方案奥整合平台」等多項自主研發業務成果。

展示項目，1.初性能源,台灣力量-風光儲電力岛系統:能源自主最佳解決方案。2.無人機反制系統:守護國安、民生與重要基礎設施的關鍵角色。3.AIxWARE 智慧製造解決方案與整合平台:提供機聯網到AI商用

智慧管理的一體化整合服務。4.航空產業新世代技術:熱塑複材件、真空精密鑄造、恒溫鍛造。5.自主研發產品:勇鷹高教機襟副翼與自製系統件、龐巴迪CL3500

客機尾錐除了攤位展品陳設。

漢翔公司主管將於9/18、9/19參加以下論壇，塑膠中心主辦「航太複材創新應用論壇」由本公司莊秀美副總經理分享「台

灣航空產業創新趨勢與複材應用」。由本公司副總經理莊秀美提報「國防供應鍵資安認證(CMMC)分享」。