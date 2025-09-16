台灣大哥大攜手供應鏈復育藍碳

台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，近日號召30家供應商南下台南台江國家公園，於「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」試驗區補植500株欖李紅樹林。此舉不僅展現產業鏈投入藍碳復育、強化沿海氣候調適能力的行動力，同時也串連台灣大三大氣候行動方向。

三大氣候行動方向包括一、強化氣候調適，透過紅樹林復育強化沿海氣候韌性；二、推動氣候減緩，持續舉辦SBTi減碳座談，協助供應商設定科學基礎減碳目標；三；加速能源轉型，議合高碳排供應商導入綠電，以系統性策略實踐產業永續轉型。

台灣大紅樹林復育活動獲得供應鏈響應，包括台灣諾基亞、台灣愛立信、精誠科技、大同世界科技、盈正豫順、台灣湯淺、宏錡電信工程、威爾儀控工程、啟荃等。

台灣大藍碳計畫預計三年內於2.7公頃閒置魚塭種下3,000株紅樹林，建立自然碳匯示範基地，導入複合式養殖與奈米科技等創新技術，並同步進行碳吸存、水質改善、生物多樣性等指標監測。紅樹林盤根錯節的根系可減緩海浪侵蝕、穩定泥沙與降低淹水風險，為濱海社區提供天然防護。儘管今年夏季多起颱風接連來襲，試驗區紅樹林存活率仍達79.4%，展現強大生命力與防災韌性。

台灣大積極響應SBTi、TNFD與IFRS S2等國際標準，並透過舉辦供應商交流會、減碳座談會與永續論壇等多元減碳交流機制，帶動供應商強化碳管理能力。2024年已輔導25家供應商參考SBTi路徑制定減碳目標，平均碳排減少3%。並於工程採購條款中全面納入生物多樣性要求，共同落實自然共好的責任。2025 年台灣大持續帶領供應鏈一同落實永續發展，預計將再舉辦1場SBTi 減碳座談會，邀請25家高度減碳潛力的供應商參與，針對企業減碳作為、國際淨零趨勢、SBTi中小企業減碳路徑設定、SBT工具應用等議題深度交流，共同邁向2035年供應鏈減碳23%的階段性目標。