快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

台灣大哥大攜手供應鏈復育藍碳

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，近日號召30家供應商南下台南台江國家公園，於「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」試驗區補植500株欖李紅樹林。此舉不僅展現產業鏈投入藍碳復育、強化沿海氣候調適能力的行動力，同時也串連台灣大三大氣候行動方向。

三大氣候行動方向包括一、強化氣候調適，透過紅樹林復育強化沿海氣候韌性；二、推動氣候減緩，持續舉辦SBTi減碳座談，協助供應商設定科學基礎減碳目標；三；加速能源轉型，議合高碳排供應商導入綠電，以系統性策略實踐產業永續轉型。

台灣大紅樹林復育活動獲得供應鏈響應，包括台灣諾基亞、台灣愛立信、精誠科技、大同世界科技、盈正豫順、台灣湯淺、宏錡電信工程、威爾儀控工程、啟荃等。

台灣大藍碳計畫預計三年內於2.7公頃閒置魚塭種下3,000株紅樹林，建立自然碳匯示範基地，導入複合式養殖與奈米科技等創新技術，並同步進行碳吸存、水質改善、生物多樣性等指標監測。紅樹林盤根錯節的根系可減緩海浪侵蝕、穩定泥沙與降低淹水風險，為濱海社區提供天然防護。儘管今年夏季多起颱風接連來襲，試驗區紅樹林存活率仍達79.4%，展現強大生命力與防災韌性。

台灣大積極響應SBTi、TNFD與IFRS S2等國際標準，並透過舉辦供應商交流會、減碳座談會與永續論壇等多元減碳交流機制，帶動供應商強化碳管理能力。2024年已輔導25家供應商參考SBTi路徑制定減碳目標，平均碳排減少3%。並於工程採購條款中全面納入生物多樣性要求，共同落實自然共好的責任。2025 年台灣大持續帶領供應鏈一同落實永續發展，預計將再舉辦1場SBTi 減碳座談會，邀請25家高度減碳潛力的供應商參與，針對企業減碳作為、國際淨零趨勢、SBTi中小企業減碳路徑設定、SBT工具應用等議題深度交流，共同邁向2035年供應鏈減碳23%的階段性目標。

減碳 紅樹林 台灣大哥大

延伸閱讀

金門再生魚坊推產學合作 攜手校園復育原生魚

票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合 金農遊開放報名

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

相關新聞

公館大樓年底完工 商場、商辦招商作業全面啟動

香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司受臺北自來水事業處 (北水處) 委託，辦理公館大樓招商策略與執行，並於15日舉辦首場招...

竹科「X計畫」進駐率逾八成 下半年產值展望樂觀

新竹科學園區管理局局長胡世民時受訪表示，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過八成，顯示廠商...

火星生技總經理楊硯超：下半年力拚轉盈 明年進軍海外市場

火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占7成，保養品清潔用品占三成，總經理...

買氣冷、建商推案縮手 928檔期推案量僅破7千億

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約 2,670 億元、年減近三成...

開發「雙固碳」系統 植物能吸更多碳、長更好

透過基因強化植物固碳效率，有望成為全球暖化新解方！由中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，16日宣布以合成生物學方式設計人工固碳系統…

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。