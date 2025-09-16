終結小琉球供水不足 立委推動五千噸配水池正式啟用

小琉球每年吸引超過百萬人次造訪，是國旅最受歡迎的離島景點之一，但長期以來卻深受供水不足所苦，特別在觀光旺季與民宿需求暴增時更是捉襟見肘。立委莊瑞雄自2016年起積極奔走，多次召開協調會推動興建大型配水池，16日終於正式啟用，為小琉球供水帶來歷史性突破。

莊瑞雄表示，屏東小琉球不僅是綠蠵龜的天堂，也是台灣唯一的珊瑚礁島，擁有豐富的海洋資源，每年吸引超過百萬遊客造訪。隨著旅遊人潮湧入，單日用水量最高衝上7,000噸，早已超過原有6,800噸配水池的容量，對仰賴海底管線送水的離島供水系統造成嚴重衝擊，也因此地方與中央早已對興建新配水池形成高度共識。

莊瑞雄指出，配水池計畫雖已有共識，但推動過程卻歷經重重挑戰，因小琉球的水源必須經牡丹淨水場處理，再送至屏東林邊鄉崎峰加壓站，經由海底管線輸送至小琉球，全程管線長達近百公里，供水工程相當艱鉅，不僅要克服材料與機具跨海運輸、施工受海象天候影響與土地取得，施工途中還多次發現文化遺址，導致進度一再延宕。

莊瑞雄回顧，他自2016年開始推動，請自來水公司選址，並發現有座砲台的現址，不僅位於琉球鄉天台段制高點，地勢穩固，亦能承載萬噸級配水池，位置極為理想，但卻苦無管道與國防部協調，隨即向時任國防部長馮世寬大力爭取，終於在2018年促成國防部軍備局同意以「先租後售」方式釋出土地，讓計畫重啟。

莊瑞雄提到，他也協助爭取經費1億334萬元，由台水公司規劃施工，可惜因挖到文化遺址只能縮小工程範圍，最終仍完成容量5,000噸的大型配水池，並設置3支進出水管，使小琉球總蓄水量由6,800噸大幅提升至11,800噸。

莊瑞雄強調，供水穩定，是居民生活最基本的保障，也是觀光發展最重要的後盾。他並提及，新配水池啟用後，不僅能徹底改善缺水困境，更可降低因加壓站故障或颱風災害造成全島停水的風險，對居民安居與產業發展都具有重大意義。

莊瑞雄指出，該案之所以能順利完成，仰賴跨部會的通力合作，從地質勘察、水土保持審查、農業區土地容許使用，到免雜照及施工計畫等環節，都是一步一腳印推動的成果。

他表示，這不僅是一座配水池的落成，更象徵中央與地方攜手突破困難、實現民生建設的決心，也為小琉球寫下供水發展的里程碑，未來將持續督促相關單位，完善小琉球的供水基礎建設，讓小琉球在面對觀光人潮與極端氣候挑戰時，依然能維持穩定、安全的供水，讓居民安心、遊客放心。