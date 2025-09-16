快訊

中央社／ 桃園16日電
桃園國際機場公司16日表示，因應第三航廈營運需求，機場公司近年分階段招募營運人力，114年預計甄選4類職缺共77名新進從業人員，起薪最高達新台幣8萬元，報名簡章預計9月中旬公告於官網。（桃園國際機場公司提供）
機場公司今天表示，因應第三航廈營運需求，民國114年預計甄選4類職缺共77名新進從業人員，包括25名無需工作經驗職缺，起薪最高達新台幣8萬元，報名簡章預計9月中旬公告官網。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，這次徵才規劃工程類（土木、建築、資通、電機、機械）、運輸管理類（營運安全控制、航務、行銷等）、行政管理類（法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政）等職務共正取66名，並依身心障礙權益保障法設置保障名額，招募起薪3萬9160元，最高達8萬240元，表現優異者每年薪資成長幅度約3%至5%。

機場公司指出，這次也特別招募11名消防輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具自用小客車駕照。

機場公司說，甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於10月底舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成）、舉重（90秒內完成110磅挺舉不著地3次）、負重跑步（背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步）、單槓（90秒內上槓3次）及爬竿（90秒內完成臂力爬竿5公尺）共5項。

機場公司表示，機場公司多次獲得幸福企業肯定，有志報考者可及早準備報考所需檢具的學經歷證明、英語檢定等相關資料。完整甄選內容將於9月中旬公告於桃園國際機場官網之「人力資源－人才招募」專區，測驗日期如有異動，將依官網及委託辦理試務機構最新公告為主。

因應三航廈營運 機場公司徵才、起薪最高達8萬元

