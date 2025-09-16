Coupang 酷澎 WOW 會員權益再升級 推 Goldbox 專區獨家優惠

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Coupang酷澎宣布，「WOW會員」權益即日起再升級，WOW 會員除了有免運與火箭速配快速到貨服務，更能獨享限量Goldbox每日專屬優惠精選商品，涵蓋食品、飲品、母嬰用品、家用清潔、小家電等，各類商品均有驚喜價格，滿足生活全方面所需。

Coupang酷澎台灣WOW會員每月59元月費，四項專屬權益包括Goldbox 每日特價，天天精選多款商品，會員獨享優惠價格，買一件就划算；真正無條件免運，只買一件火箭速配、火箭跨境商品即免運；30天鑑賞期，火箭速配商品，皆享有30天內免費退貨；會員制限時免費體驗，新會員可免費試用30天，期間內無需支付月費；期滿將自動續訂。

Coupang酷澎強調，這次 WOW 會員再升級，全新推出每日限量的Goldbox 會員專屬優惠，讓顧客在日常購物中，每天都能享受更多驚喜與便利。未來Coupang酷澎也將陸續推出更多會員專屬福利，為顧客帶來更多價值。目前Goldbox首周包含囤貨必備衛生紙、洗衣膠囊、活力補充品、日式黑咖啡、西班牙原瓶進口橄欖油及中秋節超實用刀具組、質感鍋具等。

