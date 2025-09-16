讓世界看見台灣的工程實力 中鼎集團余俊彥總裁獲頒工研院院士

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎總裁余俊彥（右）獲頒工業技術研究院院士（ITRI Laureate）殊榮，由副總統蕭美琴授證。圖／中鼎提供
中鼎總裁余俊彥（右）獲頒工業技術研究院院士（ITRI Laureate）殊榮，由副總統蕭美琴授證。圖／中鼎提供

中鼎集團總裁余俊彥日前榮獲工業技術研究院院士（ITRI Laureate）殊榮，這不僅肯定余俊彥對產業界貢獻，更讓世界看見台灣工程實力。

余俊彥投身工程領域50餘年，見證並參與台灣無數重大建設，其領導中鼎成為「台灣第一，全球百大」國際級統包工程集團，余俊彥15日親自出席由工研院舉辦的「52週年院慶暨院士授證典禮」，接受副總統蕭美琴授予院士證書及證章。

工研院為台灣規模最大、最具指標性的國際級研究機構，以科技研發、帶動產業發展、創造經濟價值、增進社會福祉為任務。為表彰在產業技術上對產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻者，設置終身榮譽職銜「工業技術研究院院士」，頒授證書表揚。余總裁致詞表示，特別感謝工研院長期攜手中鼎共同推動產業發展；此份榮耀，不僅是對其個人的肯定，更是對中鼎集團及整個工程產業的一大鼓舞，自己是站在中鼎這個巨人的肩膀上被大家看到，感謝全球8,000位中鼎人，一起努力為中鼎打拼奮鬥、為工程界貢獻心力！

余俊彥以工程為一生職志，領導中鼎以「最值得信賴的全球工程服務團隊」為願景，逐步發展為「台灣第一、全球百大」的國際級統包工程集團。他對中鼎的經營管理屢獲各界讚譽，包括FEIAP亞洲及太平洋工程組織聯盟工程獎章及榮譽會士、國立中央大學名譽博士、GCSA全球企業永續獎傑出人物世界獎、《哈佛商業評論》台灣CEO 100強及數位轉型領袖、中國工程師學會工程獎章等殊榮。此外，因應近年淨零永續趨勢，他多年來帶領中鼎打造兼顧環境保護與經濟發展的「綠色工程」，持續榮獲國內外永續評比高度肯定，包括連續10年入選道瓊領先指數（DJBICI）、三度榮獲S&P Global永續年鑑 Top 1% 為全球工程業唯一、八度蟬聯TCSA十大永續典範企業等。

余俊彥以對工程產業的貢獻與對中鼎集團的卓越領導，獲頒工研院院士榮銜，實至名歸。

