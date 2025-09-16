貿聯海外轉換公司債訂天價1423.5元 溢價3成

貿聯-KY 15日深夜公告，第6次海外無擔保轉換公司債（ECB）完成訂價，轉換價格新台幣1423.5元，對照15日收盤股價1095元，溢價3成。

貿聯受惠AI風潮，今年以來營運、股價動能皆強勁，8月剛成為新千金股，日前衝上1185元新高價，此次ECB訂價大幅溢價3成，飆新天價，引發外界矚目。受此激勵，貿聯今天早盤股價再攻高，盤中最高衝上1160元，上漲65元，漲幅近6%。

此次貿聯ECB預定發行日期為9月22日，期限5年，發行價格按面額100%發行，將在新加坡交易所發行交易，募集總額3億美元（約新台幣90.6億元）。

貿聯表示，此次發債取得資金，將用於支應海外購料的資金需求。此次所發行的公司債如全數轉換，原股東股權稀釋比率約為3.17%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

貿聯受惠AI資料中心大量建置，HPC（高效能運算）相關產品銷售已連2季季增幅超過40%，另外高速數據、高功率電纜及連接器銷售也都強勁成長。

貿聯今年上半年營收新台幣330.54億元，年增3成；歸屬母公司淨利36.36億元，比去年同期大幅成長1.29倍，每股稅後純益已達18.95元。

貿聯也持續擴張，斥資40億元打造的台南先進技術中心，6月底開幕啟用，鎖定半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域。