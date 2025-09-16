國泰航空榮獲 Airline Ratings 2025 可持續發展獎項

國泰航空憑藉機艙服務和貨運業務中廣泛實施可持續發展措施，在Airline Ratings 2025可持續發展大獎的「全服務航空公司」組別獲得殊榮。

國泰航空秉持與顧客攜手向前邁進的願景，致力於2050年或之前實現淨零碳排放，邁向更可持續的資源利用和循環方案。

國泰航空可持續發展部總經理張承恩表示：「可持續發展對航空業的未來至關重要，但這項複雜問題必須透過與顧客、業務夥伴、供應商、主管機關、社區和我們的團隊通力合作，才能實現目標，一同走得更遠。我們很榮幸能夠獲得認可，未來將繼續致力領導可持續發展。」

國泰航空可持續發展策略重點在於透過機隊現代化、提高燃油效率、可持續航空燃油應用，及新技術來應對氣候變化的影響；並透過推動資源再利用及更有效的循環措施，減少機艙廢棄物。

國泰航空在邁向更可持續的資源利用和循環方案方面不斷取得進展，其中包含致力於減少對一次性塑膠製品的依賴，承諾在 2025 年底將面向乘客的一次性塑膠製品使用量，從 2019 年的每名乘客 7.7 件減少到 1.5 件。截至 2024 年底，國泰航空的一次性塑膠製品使用量已降至每名乘客 2.6 件。

國泰航空亦正努力提升航班上的瓶裝水回收率。自新措施在2024年實施以來，成功回收的一次性塑膠重量相當於超過140萬個水瓶，而為推動航班運作中的循環經濟，所有香港出發航班上提供的瓶裝水均採用再生塑膠製成。此外，國泰航空亦正透過探索改用再造紙代替毛氈及耳機的塑膠包裝，藉此減少塑膠垃圾，並試行在經濟艙提供更多可重複使用的餐飲設備，從而減少機艙一次性物品。

可持續航空燃油被業界廣泛認為是航空業減碳的最重要方案。國泰航空於2022年推出企業可持續航空燃油計劃，旨在促進可持續航空燃油的使用，協助企業夥伴應對與航空出行和空運服務所產生的間接排放。而近年來，國泰航空亦已成功在香港及其他地區的機場為航機加注可持續航空燃油。

今年，國泰航空亦宣布了三項採購及合作協議，包括與中石化及SK能源合作，分別為國泰航空從香港國際機場及韓國出發的部分航班加注經混合的可持續航空燃油，並與DHL Express達成協議，於首爾仁川、東京成田和新加坡樟宜機場，為其營運貨運速遞服務的全貨運航空公司香港華民航空部分航班，加注可持續航空燃油。

此外，國泰航空亦與價值鏈上各環節的合作夥伴攜手，推動可持續航空燃油政策在香港樞紐的發展。

在貨運業務方面，國泰貨運站正在試行使用加氫處理植物油（HVO）作為其非電動貨運牽引車的燃料。此外，國泰貨運站亦是香港首個以50% 再生塑膠製成包裝薄膜包裝出口貨物的貨運站，而貨運站目前更已實現100%回收進口貨物的塑膠包裝薄膜。