來頡營運實力受肯定 獲頒2025外資精選中堅潛力獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
來頡科技執行長葉瑞斌(右)代表領獎。圖／來頡提供
來頡科技（6799）在台灣董事學會主辦的「2025 外資精選台灣 100 強」評選中，從上千家上市櫃企業中脫穎而出，憑藉卓越的營運表現與永續治理成果，首度榮獲「中堅潛力企業獎」。由執行長葉瑞斌代表公司出席頒獎典禮並接受這項殊榮。

「中堅潛力企業」獎項鎖定於市值介於1億至5億美元間，並已展現競爭力與成長潛能的企業。評選過程結合市場表現、財務基本面、公司治理等多重嚴格指標。此次來頡能名列其中，彰顯資本市場對公司長期發展潛力的肯定。

來頡科技執行長葉瑞斌表示，此次獲獎，不僅是全體員工持續追求創新、維持競爭優勢的共同成果，也印證公司經營團隊穩健的發展策略。展望未來，來頡將持續秉持誠信經營理念，深耕兩岸市場，滿足客戶需求，推動價值創新，並朝向永續成長的目標邁進。

