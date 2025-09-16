提升生物多樣性意識 元大人壽舉辦鯨豚保育特展

台灣四面環海，在地理位置上與海洋的關係密不可分，根據海洋委員會海洋保育署統計，2025年第二季就有30件鯨豚擱淺通報案件。有鑑於生態保育刻不容緩，元大人壽為使同仁瞭解鯨豚生態與環境保育知識，攜手中華鯨豚協會於總公司舉辦「鯨豚保育特展」，透過講座及導覽解說，以實際行動推動海洋生態多樣性教育。

「全球有90多種鯨豚、7種海龜，您知道在台灣周邊海域就可以看到全球三分之一種類的鯨豚以及5種海龜嗎？」透過中華鯨豚協會秘書長及專業人員有趣又專業的解說，為元大人壽為期2週的「鯨豚保育特展」增添豐富知識力。

本次展覽以鯨豚及海龜擱淺援救為主軸，展覽中所呈現的圖片，以及擱淺鯨豚與海龜留下的部分骨骼展示等，都是實際救援中的真實場景。

為了讓參觀者更全面瞭解海洋生態議題，本次活動透過8場定時導覽以及1場講座的方式，為參觀者進行詳盡解說，探討鯨豚及海龜擱淺的原因，以及海洋生態受到人為因素帶來的挑戰等各式海洋保育議題。

此外，講師也分享了鯨豚、海龜擱淺小知識，如果遇到擱淺的鯨豚或海龜，千萬不要急著把牠們推入海中，因為鯨豚跟海龜都是以肺部呼吸，在不確定擱淺動物的身體狀況下，若貿然推回海中有可能造成動物嗆水等二次傷害，嚴重的話可能造成肺部感染而死亡，正確做法應即時通報海巡署，電話撥打118以尋求救援。

有鑑於生物多樣性議題日益受到重視，元大人壽此次特展除了規劃豐富的活動內容並邀請同仁參與之外，更將影響力向外擴及，邀請唐氏症基金會的唐寶寶及身心障礙青少年朋友們參觀，讓孩子們有機會認識海洋生物的故事，同時，也發揮地緣之便，邀請位於同棟大樓的金融同業共同參與，一同關心生態多樣性議題。