交長陳世凱、帆宣林育業等榮膺東海大學70週年傑出校友

東海大學70週年第26屆傑出校友名單揭曉！當選人分別為物理系校友陳從德、化工系校友鄭建新、工工系校友林育業、中文所校友周芬伶、化學系校友袁小琀，以及政治系校友、現任交通部長陳世凱，共六人榮獲母校最高榮譽。

東海表示，傑出校友獎是東海大學最高榮譽，遴選過程廣邀產業與社會領袖共同參與。今年獲選校友來自公共服務、科技、醫藥、半導體、文學與科學研究等領域，皆為長期深耕專業、奉獻社會，對國家建設、產業發展與文化教育貢獻卓著，充分展現東海教育跨界多元的人才厚度。

在科技領域，物理系第14屆校友陳從德長期投入光學設計與電光感測，曾任美國雷神公司與諾斯洛普格魯曼資深科學家，參與「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡」專案審查，並擁有超過62項美國專利。技術應用於軍用感測器與Canon商業相機，兼具學術深度與實務影響力，是國際光學領域的重要推手。

化工系第17屆校友鄭建新，是台灣貼劑產業的開創者。返國後成立首座新劑型示範工廠，推動多家藥廠技轉，並創立華健醫藥與三福生醫，推出防暈貼劑等產品，造福無數病患。他持續投入自體免疫、眼疾與癌症等新藥研發，產品已進入國際臨床，對台灣生技醫藥產業影響深遠。

工工系第19屆校友林育業，創立帆宣系統科技，帶領公司成為全球半導體設備重要供應商，年營收突破600億元，並屢獲ASML、AMAT等國際大廠肯定。他同時熱心公益，資助弱勢團體，並捐助母校推動「AI/AR混合實境培育計畫」，協助學生掌握新興科技趨勢，展現企業家的社會責任。

在人文領域，中文所第22屆校友周芬伶是台灣重要作家與學者，出版散文、小說、評論與研究著作逾五十本，作品多次獲金鼎獎、台灣文學獎等肯定。她30餘年來在東海培育眾多優秀作家，形成文壇矚目的「東海幫」。她亦跨界推動「詩劇場」，將文學與舞台藝術結合，作品多次走向國際，深刻影響台灣文學教育與文化推廣。

化學系第25屆校友袁小琀，現任中央研究院特聘研究員，專注結構生物學研究30餘年，揭示多種疾病的分子機制，已在國際期刊發表逾百篇論文。她的研究成果對神經退行性疾病與粒線體疾病的理解貢獻卓著，並長期培育後進，是女性科學家的典範。

在公共服務領域，政治系第44屆校友、現任交通部長陳世凱，自台中市議員到行政院發言人，再到部會首長，始終以專業和責任感服務社會。他積極推動交通建設與運輸安全，展現國家治理視野，並長期擔任公益基金會董事長，培育公共事務人才。

校長張國恩表示，六位校友在各自領域發光發熱，展現「博雅、卓越、永續」的東海精神。他強調，獲獎校友不僅在專業上表現卓越，更以人格風範與社會責任成為後進典範，他們的卓越貢獻也說明創校70週年的東海在國家建設與社會發展中的力量。

主辦單位公共事務暨校友服務處處長黃兆璽指出，東海傑出校友選拔向來競爭激烈，今年共有11位參選者，各個成就非凡，但依照選拔辦法，依比例本次至多僅能選出六位，許多優秀校友因此成為遺珠。未來希望朝鼓勵與肯定為目的，讓更多東海人的貢獻被社會看見。

「第26屆傑出校友表揚典禮」將於11月1日下午在路思義教堂，結合70週年校慶盛大舉行。屆時六位校友將接受校長頒贈，共同見證東海在教育與社會的榮耀篇章。