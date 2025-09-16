今年1,305位大學畢業就買房 房仲：貸款如吃無敵星星

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
20~25歲大學學歷買房者歷年統計。表／住商機構提供
房市翻轉之際，首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，全台2025年上半年剛大學畢業即買房者，共1305人，占整體購屋人比例達1.7%，占比創近年來新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府自2023年8月推出新青安貸款之後，推升青年購屋熱潮，加上不少「富爸媽」願為子女一圓成家夢，進而助攻青年買房比例。

據聯徵中心最新統計，20~25歲且為大學學歷者，上半年共占整體購屋人比例達1.7%，相對去年同期上升0.2百分點，且為2020年以來同期新高，這些大學剛畢業的青年，平均購屋總價1206萬元，比去年同期增加約6%。

賴志昶指出，大學畢業即有房者，上半年平均核貸成數約74%，平均貸款利率為2.31%，條件相當不錯，主因是此類客群屬「真首購族」，有長輩支持、銀行核貸大多開綠燈，加上有新青安加持，有如吃了「無敵星星」，因此才能在一片滿水位與限貸氛圍之下，仍取得相對優惠條件，同時購屋占比也有些微上揚。

另據統計，大學畢業即有房者大多分布在六都，並以台中市占比達19.1%最高，桃園、新北及高雄市分別占比18.8%、18.4%及14.3%，台南、台北僅占比7%與5.7%。

住商不動產中區執行協理賴萬分析，台中市不僅有軌道經濟加持，也有其他眾多大型建設，加上有科學園區等議題，提供就業機會，磁吸中部其他縣市與苗栗縣等年輕族群移入。

至於桃園、新北近年來多受惠於「脫北者」議題，以親民房價加上便捷的交通建設，持續吸引買不起高房價的北市年輕人移居。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，全台房市買氣限縮之下，僅剩首購族獨撐買盤，其中不管是本身理財規劃得當，或是家庭願意資助，都讓這波買房熱潮延續至今。惟父母若願協助子女購屋，需做好資金流向，同時也得精算年輕人還款能力，尤其面臨房市空頭之際，應保守進行資產控制，以降低未來風險。

