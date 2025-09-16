賽車迷注意 TG-RR #109 GR YARIS 神車在台展出倒數計時
日本豐田(TOYOTA)會長豐田章男2025年在紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）領軍「TGRR」109 GR YARIS駕馭神車拿下分組第一；史上新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時，近日一睹風采人數明顯增加，預計本周六將再掀潮聖人潮。
今年6月 GR Garage 林口舉行一場為紐柏林 24H 熱血應援的，熱愛賽車的朋友隔著螢幕為TG-RR 吶喊助威，征戰「綠色地獄」的冠軍戰駒TG-RR #109 GR YARIS 完成神聖的比賽任務後，因為台灣車迷太熱情，GR Garage 林口成為海外展出第一站，隨著這款車的展出，暑假期間參觀人數明顯增加。
台灣TOYOTA GR GARAGE今年就展出豐田章男2007年首度參加「綠色地獄－紐柏林賽道」比賽的109號車，當時也在車壇掀起新話題，吸引車迷前往朝聖。
2025年紐柏林24小時耐久賽中，TG-RR #109 GR YARIS憑藉不屈精神征服「綠色地獄－紐柏林賽道」，最終奪下 SP2T 組別冠軍，更由 MORIZO（豐田章男）親自駕駛，在賽道上寫下傳奇紀錄。
GR Garage林口限時展出至 9月23日止，讓國內喜歡賽車的朋友零距離見證冠軍戰駒；一起見證豐田章男提出的「持續造更好車（Ever-Better Cars）」的理念，透過實際參與極限賽道挑戰，來驗證TOYOTA精進車輛品質與駕駛體驗的具體行動。
和泰汽車主辦的 TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，已經成為國內車迷瘋狂的賽車活動；還想看紐柏林TG-RR #109 GR YARIS 奔馳的姿態，ROOKIE Racing 車隊9月28(日)將再度駕駛這台車在 Corolla Cup 2025 最終站中重現賽道上的光彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言