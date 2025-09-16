快訊

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

賽車迷注意 TG-RR #109 GR YARIS 神車在台展出倒數計時

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
史上新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時。黃淑惠攝
史上新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時。黃淑惠攝

日本豐田(TOYOTA)會長豐田章男2025年在紐柏林24小時耐久賽（Nürburgring 24h）領軍「TGRR」109 GR YARIS駕馭神車拿下分組第一；史上新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時，近日一睹風采人數明顯增加，預計本周六將再掀潮聖人潮。

今年6月 GR Garage 林口舉行一場為紐柏林 24H 熱血應援的，熱愛賽車的朋友隔著螢幕為TG-RR 吶喊助威，征戰「綠色地獄」的冠軍戰駒TG-RR #109 GR YARIS 完成神聖的比賽任務後，因為台灣車迷太熱情，GR Garage 林口成為海外展出第一站，隨著這款車的展出，暑假期間參觀人數明顯增加。

台灣TOYOTA GR GARAGE今年就展出豐田章男2007年首度參加「綠色地獄－紐柏林賽道」比賽的109號車，當時也在車壇掀起新話題，吸引車迷前往朝聖。

2025年紐柏林24小時耐久賽中，TG-RR #109 GR YARIS憑藉不屈精神征服「綠色地獄－紐柏林賽道」，最終奪下 SP2T 組別冠軍，更由 MORIZO（豐田章男）親自駕駛，在賽道上寫下傳奇紀錄。

GR Garage林口限時展出至 9月23日止，讓國內喜歡賽車的朋友零距離見證冠軍戰駒；一起見證豐田章男提出的「持續造更好車（Ever-Better Cars）」的理念，透過實際參與極限賽道挑戰，來驗證TOYOTA精進車輛品質與駕駛體驗的具體行動。

和泰汽車主辦的 TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，已經成為國內車迷瘋狂的賽車活動；還想看紐柏林TG-RR #109 GR YARIS 奔馳的姿態，ROOKIE Racing 車隊9月28(日)將再度駕駛這台車在 Corolla Cup 2025 最終站中重現賽道上的光彩。

紐柏林24小時耐久賽寫下新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時。黃淑惠攝
紐柏林24小時耐久賽寫下新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時。黃淑惠攝
2025年紐柏林24小時耐久賽中，由 MORIZO（豐田章男）親自駕駛TG-RR #109 GR YARIS憑藉不屈精神征服「綠色地獄－紐柏林賽道」最終奪下 SP2T 組別冠軍。黃淑惠攝
2025年紐柏林24小時耐久賽中，由 MORIZO（豐田章男）親自駕駛TG-RR #109 GR YARIS憑藉不屈精神征服「綠色地獄－紐柏林賽道」最終奪下 SP2T 組別冠軍。黃淑惠攝

柏林 豐田

延伸閱讀

興達廠爆炸後 林口2號機又故障… 台電穩供電 備用機組救援

中華電驅動零碳新賽道

供電雪上加霜！林口2號機故障 興達新1號機回歸前供電持續警戒

TOYOTA商旅車「關鍵時刻我挺你」限時優惠開跑 9月底享5萬元購車金

相關新聞

928檔期量縮近3千億 創統計以來最大跌幅

金管會，央行持續釋出房市利多，不過建商保守以對，今年928檔期六都加新竹推案相較去年驟減2,670億元，減幅將近30%，...

診所也是買房指標？全台破2.3萬家、這都成長最快

全台診所家數創新高！台灣房屋集團根據衛福部「113年醫事機構服務量統計年報」資料統計，全台非公立診所家數，於2011年正...

慘淡928檔期、比去年少2,600億！這區房價回調了

根據591新建案統計，今年928檔期六都、新竹總銷金額約7,106億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計...

票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

台灣票據交換所、iPASS一卡通及 Hahow 好學校三方合作，推出「用愛架構學習，數位連結高雄偏非地區」專案，攜手高雄市政府教育局，共同打造教育平權新模式。專案即日起正式啟動，高雄市偏鄉與「非山非市

鐵飯碗來了 中鋼招募新進師級人員

為因應產線及退休人力需求，中鋼2025年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員，包括機械師級22名...

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬公開收購健亞，溢價三成。健喬信元醫藥生技昨（15）日晚間宣布，董事會決議，擬透過公開收購方式，以每股現金24元、溢價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。