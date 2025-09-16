診所也是買房指標？全台破2.3萬家、這都成長最快

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台診所家數創新高，桃園非公立診所成長率六都第一。圖／台灣房屋提供
全台診所家數創新高！台灣房屋集團根據衛福部「113年醫事機構服務量統計年報」資料統計，全台非公立診所家數，於2011年正式突破2萬間，並逐年成長，至2024年底已增加至23,394家。

另外觀察六都截至去年底非公立診所家數，相較五年前同步成長，其中，桃園市2024年底，非公立診所家數為1,808家，雖非六都最多，但診所越開越多，家數成長率突破1成，位居六都榜首。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，診所可視為生活圈機能成熟的指標項目之一，生活圈住宅推案熱絡、人口紅利導入，醫療服務需求同步攀升，也帶動診所加速進駐。

其中，近年成為脫北潮主要移居熱區桃園，除了桃園藝文特區，其他發展迅速的新興重劃區，如青埔特區、經國、小檜溪重劃區等，磁吸新世代家庭移入，醫療需求增加，相對吸引醫療業者積極進駐，診所數量快速增加。

張旭嵐表示，雙北、台中及高雄等縣市，都會醫療資源本就相對成熟，近年更講究客層分眾，部分診所也走精緻化、高端化，因此雖然診所基數皆已破3千家，但各縣市診所數仍呈現穩健成長。

而這更強化了都會區生活機能與就業吸引力，帶動人口聚落、商業與醫療等居住條件，使得商圈診所店面的需求熱度不斷增溫，甚至轉向樓店需求，往二樓以上發展，也更添隱密性。

進一步觀察，全台2024年兒科及婦產科醫院含診所家數，相比2020年，分別減少約3%及5%，反觀近年醫美盛行，皮膚科及整形外科醫療院所家數均呈逐年成長，分別增加4%及6%。

如剔除大型綜合醫院，粗估六都私人醫美皮膚、整形外科診所，台北市診所家數就逾200間，居六都之冠，其中又以大安區最為密集，家數佔比近4成，尤以忠孝東路四段堪稱醫美一條街，單一路段估計就有約30家醫美整形診所。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，少子化趨勢下，兒科與婦產科診所需求相對萎縮，相對之下，醫美產業則受惠於高齡化與美學消費意識抬頭，高端醫美需求持續擴張。

李家妮指出，醫美診所選址策略，多鎖定高所得區、商辦聚落或商業機能成熟且交通便利的地段，坐落黃金地段，不僅提升品牌形象，亦有利吸引高端消費客群，店面除需具備一定坪數外，能見度也很重要。

由於台北市租金水位高，不少診所也會選擇二樓以上空間，既能降低成本，同時兼顧隱私需求，尤其東區，為北市核心蛋黃區，聚集龐大消費力，自然成為醫美診所兵家必爭之地，商圈的聚集效應，結合交通的便利性，也帶動沿線店面租金與不動產價值更具優勢。

全國及六都非公立診所家數 資料來源／台灣房屋
2024年六都醫美整形診所家數 資料來源／台灣房屋

