中華電信出品戲劇、節目報喜《化外之醫》等獲金鐘獎37項提名

中華電信出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎15日公布入圍名單，旗艦台劇《The Outlaw Doctor化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》、《原子少年2》、《SCOOL》等囊括本屆金鐘共37個提名獎項，入圍成果豐碩！

《The Outlaw Doctor化外之醫》獲得包括戲劇節目獎、戲劇類節目導演獎等15項大獎提名，實力派演員張鈞甯及越南影帝連炳發分別入圍戲劇類節目男、女主角獎。

中華電信與客家電視台聯合出品年度大戲《星空下的黑潮島嶼》更一舉拿下迷你劇集獎、迷你劇集(電視電影)導演獎、男主角獎、男配角獎等16項大獎。

此外，中華電信投資男團選秀實境節目《原子少年2》、《SCOOL》亦分別入圍綜藝節目獎等4項及2項大獎。

為滿足廣大劇迷戲癮，中華電信表示，提供多元化優質節目，其他金鐘60入圍作品Hami Video都看得到，包括：台劇《聽海湧》、《阿榮與阿玉》、《X！又是星期一》、《妮波自由式》、《勇氣家族》、《人生清理員》、《死了一個娛樂女記者之後》、綜藝及綜合節目《夜市王》、《天才衝衝衝》、《上船了各位！》、《誰來演戲》、《那些年，撐起職棒的他們》等，為影迷打造觀影首選平台Hami Video。

除金鐘優質好戲，中華電信指出，九月持續推出Hami Video獨家強檔影劇，朴敏英主演獨家韓劇《行騙天下KR》、金多美最新愛情劇《百次的回憶》、松重豐自編自導自演《電影版孤獨的美食家》、基努李維最新電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，以及搶先特映《F1 電影》、《超人》、單點電影《馴龍高手》熱映中！獨家首播貓奴狂想動漫《活屍貓之夜》、《假面騎士ZEZTZ》，另有《樂團祭》、《瓊安娜的多瑙河之旅：歐洲巨河》等綜合節目。