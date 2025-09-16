快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

中華電信出品戲劇、節目報喜《化外之醫》等獲金鐘獎37項提名

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信出品旗艦台劇《The Outlaw Doctor化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》囊括本屆金鐘共37個提名獎項，入圍成果豐碩。中華電信/提供
中華電信出品旗艦台劇《The Outlaw Doctor化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》囊括本屆金鐘共37個提名獎項，入圍成果豐碩。中華電信/提供

中華電信出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎15日公布入圍名單，旗艦台劇《The Outlaw Doctor化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》、《原子少年2》、《SCOOL》等囊括本屆金鐘共37個提名獎項，入圍成果豐碩！

《The Outlaw Doctor化外之醫》獲得包括戲劇節目獎、戲劇類節目導演獎等15項大獎提名，實力派演員張鈞甯及越南影帝連炳發分別入圍戲劇類節目男、女主角獎。

中華電信與客家電視台聯合出品年度大戲《星空下的黑潮島嶼》更一舉拿下迷你劇集獎、迷你劇集(電視電影)導演獎、男主角獎、男配角獎等16項大獎。

此外，中華電信投資男團選秀實境節目《原子少年2》、《SCOOL》亦分別入圍綜藝節目獎等4項及2項大獎。

為滿足廣大劇迷戲癮，中華電信表示，提供多元化優質節目，其他金鐘60入圍作品Hami Video都看得到，包括：台劇《聽海湧》、《阿榮與阿玉》、《X！又是星期一》、《妮波自由式》、《勇氣家族》、《人生清理員》、《死了一個娛樂女記者之後》、綜藝及綜合節目《夜市王》、《天才衝衝衝》、《上船了各位！》、《誰來演戲》、《那些年，撐起職棒的他們》等，為影迷打造觀影首選平台Hami Video。

除金鐘優質好戲，中華電信指出，九月持續推出Hami Video獨家強檔影劇，朴敏英主演獨家韓劇《行騙天下KR》、金多美最新愛情劇《百次的回憶》、松重豐自編自導自演《電影版孤獨的美食家》、基努李維最新電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，以及搶先特映《F1 電影》、《超人》、單點電影《馴龍高手》熱映中！獨家首播貓奴狂想動漫《活屍貓之夜》、《假面騎士ZEZTZ》，另有《樂團祭》、《瓊安娜的多瑙河之旅：歐洲巨河》等綜合節目。

電影 中華電信

延伸閱讀

中華電驅動零碳新賽道

金鐘60／金雲入圍新人以為被騙 紅了眼眶： 過世爺爺的禮物

金鐘60／黃迪揚、黃冠智雙響炮 60歲搖滾教父也雙料搶新人獎

金鐘60／曾國城放話要「瘦出新高度」 徐乃麟照例不出席金鐘獎

相關新聞

928檔期量縮近3千億 創統計以來最大跌幅

金管會，央行持續釋出房市利多，不過建商保守以對，今年928檔期六都加新竹推案相較去年驟減2,670億元，減幅將近30%，...

診所也是買房指標？全台破2.3萬家、這都成長最快

全台診所家數創新高！台灣房屋集團根據衛福部「113年醫事機構服務量統計年報」資料統計，全台非公立診所家數，於2011年正...

慘淡928檔期、比去年少2,600億！這區房價回調了

根據591新建案統計，今年928檔期六都、新竹總銷金額約7,106億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計...

票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

台灣票據交換所、iPASS一卡通及 Hahow 好學校三方合作，推出「用愛架構學習，數位連結高雄偏非地區」專案，攜手高雄市政府教育局，共同打造教育平權新模式。專案即日起正式啟動，高雄市偏鄉與「非山非市

鐵飯碗來了 中鋼招募新進師級人員

為因應產線及退休人力需求，中鋼2025年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員，包括機械師級22名...

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬公開收購健亞，溢價三成。健喬信元醫藥生技昨（15）日晚間宣布，董事會決議，擬透過公開收購方式，以每股現金24元、溢價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。