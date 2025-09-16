快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

永湖集團導入AI瑕疵辨識 智慧製造接軌國際

中央社／ 台中16日電

永湖集團專注生產碳纖維複合材料產品，5年前打造智慧化工廠，導入AI（人工智慧）瑕疵辨識技術，讓良率保持99%以上，希望持續強化碳足跡追蹤分析，朝綠色智慧製造發展。

永湖集團有台中市豐原區廠區及中國廣東東莞生產據點，主要生產碳纖維複合材料產品，包括高階自行車、汽車零配件、運動器材、棒球棒、醫療器械與辦公傢俱等。

集團執行長廖元宏告訴中央社記者，永湖有50年技術經驗，一開始製造木製網球拍，1984年從日本引進碳纖維技術後，進入複合材料製造領域，他2007年接掌公司後，跨入自行車產業。

他說，永湖著重開發高階碳纖維自行車，是少數從材料、製造、整車、組裝及運輸整合的公司，並跨足汽車零配件產業。

打造智慧化工廠 提升營運效能

永湖2020年在豐原打造高階碳纖維智慧化新廠，引進國產智慧化含浸機，並與國產廠商溝通討論如何智慧製程監控。走進廠房內，井然有序的各產線自動化營運，人員來回穿梭緊盯螢幕監視生產狀況，實驗室內技術人員專注討論製程研發，整個工廠彌漫科技感。

廖元宏說，早期製造工藝依賴經驗豐富老師傅，雖有豐富經驗與手藝，主要靠肉眼檢測和手感判斷以維持產品品質，難免存在不穩定性與主觀問題，無法保證大量生產時的品質。

AI運用部分，廖元宏說，一開始先收集製造數據，透過影像自動判讀生產品質，降低產出不良率，搭配自主研發智慧製造管理系統，讓整條產線製程資訊完全透明化、數據化且可追溯，提供品質管理和持續優化強大支持。

自行培養AI人才 成為智慧製造決策者

永湖碳纖維預浸布產線結合AI瑕疵辨識技術，替代傳統人工檢測，藉高速影像分析，即時偵測材料表面或含浸過程中瑕疵，大幅提升檢測準確度和效率。

廖元宏表示，起初嘗試運用AI技術時，技術開發人員花很多心思，除要判讀瑕疵，結合機器手臂標示瑕疵處，再導入傳統設備中，屬跨領域整合運用，是不容易的挑戰。

他說，要覓得相關製造結合AI領域人才相當困難，最後決定內部培訓，透過顧問指導AI技術，再導入製程中，每月固定開課，讓全體人員學習，使員工不是單純勞動者，變成智慧製造系統上決策者和管理者。

廖元宏表示，透過這些轉型培訓，使員工感受工作不再只是重複性體力勞動，工作上更有挑戰性及價值，職涯發展空間更大，也提升員工對公司的歸屬感與認同感，大幅減少企業轉型阻力。

三方輔導走向智慧製造 幫助產業升級轉型

永湖打造智慧製造，透過政府政策補助、公協會產業交流、法人單位技術輔導，三者相輔相成邁向智慧製造。

廖元宏說，政府補助減輕設備投入的資金壓力，確保系統能高效運作及未來擴展可能。此外，透過尖端材料科技協會，與其他產業分享成功，希望一起響應升級轉型，讓產業進步。

他說，法人單位技術輔導也非常重要，像AI模型優化、感測器精度校正與製程數據標準化，最終讓永湖智慧製造系統符合國內要求，更能對應國際客戶品質管理平台，順利融入全球供應鏈。

AI助一臂之力 生產良率保持99%以上

廖元宏表示，設備轉型成果非常明顯，從數字看，導入國產智慧設備使產能利用率提升約40%，且生產良率可穩定保持在99%以上，至於AI瑕疵辨識技術讓檢出率提升到100%，降低人工成本。

提到未來展望，廖元宏說，將持續強化碳足跡追蹤和預測分析能力，打造更細緻環境管理指標。不只做材料，更期待成為智慧製造和永續解決方案領導者，帶動整個產業往綠色、智慧方向邁進。

AI、自動化與淨零碳排 台灣製造業站上世界前端

廖元宏建議政府，可從協助不同產業做「減碳路徑規劃」著手，與產業專家制訂量身訂製技術路線圖，為各產業規劃合乎實際減碳目標與步驟，接著推動「碳足跡的標準化」，讓台灣產業接軌國際。

此外，廖元宏表示，「潔淨能源的布局」應加快節奏，跟上國內產業實際電量需求，避免企業生產成本壓力驟升。

廖元宏說，AI、自動化與淨零碳排非3條獨立的路，而是完整系統，唯有3者合力，台灣製造業才能真正站上世界前端。

AI 良率

延伸閱讀

中小企業永續轉型 標竿學習／輝台綠色轉型 拚時尚 ESG

富強鑫積極參展 拚接單

外露碳纖維搭配真24K金 這台女武神奢華霸氣破表!

MIC：因應匯率關稅 資通訊供應鏈須發展智慧製造聚落

相關新聞

928檔期量縮近3千億 創統計以來最大跌幅

金管會，央行持續釋出房市利多，不過建商保守以對，今年928檔期六都加新竹推案相較去年驟減2,670億元，減幅將近30%，...

因應三航廈營運 機場公司徵才、起薪最高達8萬元

機場公司今天表示，因應第三航廈營運需求，民國114年預計甄選4類職缺共77名新進從業人員，包括25名無需工作經驗職缺，起...

國泰航空榮獲 Airline Ratings 2025 可持續發展獎項

國泰航空憑藉機艙服務和貨運業務中廣泛實施可持續發展措施，在Airline Ratings 2025可持續發展大獎的「全服...

今年1,305位大學畢業就買房 房仲：貸款如吃無敵星星

在房市翻轉之際，首購族買房熱度餘溫仍在。住商機構觀察聯徵中心數據，全台2025年上半年剛大學畢業即買房者，共1305人，...

診所也是買房指標？全台破2.3萬家、這都成長最快

全台診所家數創新高！台灣房屋集團根據衛福部「113年醫事機構服務量統計年報」資料統計，全台非公立診所家數，於2011年正...

慘淡928檔期、比去年少2,600億！這區房價回調了

根據591新建案統計，今年928檔期六都、新竹總銷金額約7,106億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。