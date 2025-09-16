永湖集團導入AI瑕疵辨識 智慧製造接軌國際

永湖集團專注生產碳纖維複合材料產品，5年前打造智慧化工廠，導入AI（人工智慧）瑕疵辨識技術，讓良率保持99%以上，希望持續強化碳足跡追蹤分析，朝綠色智慧製造發展。

永湖集團有台中市豐原區廠區及中國廣東東莞生產據點，主要生產碳纖維複合材料產品，包括高階自行車、汽車零配件、運動器材、棒球棒、醫療器械與辦公傢俱等。

集團執行長廖元宏告訴中央社記者，永湖有50年技術經驗，一開始製造木製網球拍，1984年從日本引進碳纖維技術後，進入複合材料製造領域，他2007年接掌公司後，跨入自行車產業。

他說，永湖著重開發高階碳纖維自行車，是少數從材料、製造、整車、組裝及運輸整合的公司，並跨足汽車零配件產業。

打造智慧化工廠 提升營運效能

永湖2020年在豐原打造高階碳纖維智慧化新廠，引進國產智慧化含浸機，並與國產廠商溝通討論如何智慧製程監控。走進廠房內，井然有序的各產線自動化營運，人員來回穿梭緊盯螢幕監視生產狀況，實驗室內技術人員專注討論製程研發，整個工廠彌漫科技感。

廖元宏說，早期製造工藝依賴經驗豐富老師傅，雖有豐富經驗與手藝，主要靠肉眼檢測和手感判斷以維持產品品質，難免存在不穩定性與主觀問題，無法保證大量生產時的品質。

AI運用部分，廖元宏說，一開始先收集製造數據，透過影像自動判讀生產品質，降低產出不良率，搭配自主研發智慧製造管理系統，讓整條產線製程資訊完全透明化、數據化且可追溯，提供品質管理和持續優化強大支持。

自行培養AI人才 成為智慧製造決策者

永湖碳纖維預浸布產線結合AI瑕疵辨識技術，替代傳統人工檢測，藉高速影像分析，即時偵測材料表面或含浸過程中瑕疵，大幅提升檢測準確度和效率。

廖元宏表示，起初嘗試運用AI技術時，技術開發人員花很多心思，除要判讀瑕疵，結合機器手臂標示瑕疵處，再導入傳統設備中，屬跨領域整合運用，是不容易的挑戰。

他說，要覓得相關製造結合AI領域人才相當困難，最後決定內部培訓，透過顧問指導AI技術，再導入製程中，每月固定開課，讓全體人員學習，使員工不是單純勞動者，變成智慧製造系統上決策者和管理者。

廖元宏表示，透過這些轉型培訓，使員工感受工作不再只是重複性體力勞動，工作上更有挑戰性及價值，職涯發展空間更大，也提升員工對公司的歸屬感與認同感，大幅減少企業轉型阻力。

三方輔導走向智慧製造 幫助產業升級轉型

永湖打造智慧製造，透過政府政策補助、公協會產業交流、法人單位技術輔導，三者相輔相成邁向智慧製造。

廖元宏說，政府補助減輕設備投入的資金壓力，確保系統能高效運作及未來擴展可能。此外，透過尖端材料科技協會，與其他產業分享成功，希望一起響應升級轉型，讓產業進步。

他說，法人單位技術輔導也非常重要，像AI模型優化、感測器精度校正與製程數據標準化，最終讓永湖智慧製造系統符合國內要求，更能對應國際客戶品質管理平台，順利融入全球供應鏈。

AI助一臂之力 生產良率保持99%以上

廖元宏表示，設備轉型成果非常明顯，從數字看，導入國產智慧設備使產能利用率提升約40%，且生產良率可穩定保持在99%以上，至於AI瑕疵辨識技術讓檢出率提升到100%，降低人工成本。

提到未來展望，廖元宏說，將持續強化碳足跡追蹤和預測分析能力，打造更細緻環境管理指標。不只做材料，更期待成為智慧製造和永續解決方案領導者，帶動整個產業往綠色、智慧方向邁進。

AI、自動化與淨零碳排 台灣製造業站上世界前端

廖元宏建議政府，可從協助不同產業做「減碳路徑規劃」著手，與產業專家制訂量身訂製技術路線圖，為各產業規劃合乎實際減碳目標與步驟，接著推動「碳足跡的標準化」，讓台灣產業接軌國際。

此外，廖元宏表示，「潔淨能源的布局」應加快節奏，跟上國內產業實際電量需求，避免企業生產成本壓力驟升。

廖元宏說，AI、自動化與淨零碳排非3條獨立的路，而是完整系統，唯有3者合力，台灣製造業才能真正站上世界前端。