928檔期量縮近3千億 創統計以來最大跌幅

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
928檔期，建商保持觀望，推案量縮減將近3000億元，創統計以來最大減幅。圖／591新建案提供
金管會，央行持續釋出房市利多，不過建商保守以對，今年928檔期六都加新竹推案相較去年驟減2,670億元，減幅將近30%，創下統計以來最大跌幅。

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7106.5億元，較去年量縮約 2,670億元、年減27.3%。此外進場個數僅312件，年減幅逾2成。各縣市除新北、桃園推案總額逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能紛紛跌回數年前水位。

據分析，市場受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第三季央行理監事會召開，觀望情緒只增不減，且個案去化持續牛步，讓建商推不推案都顯得尷尬，多數業者只能且戰且走，導致個案公開時間充滿變化，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的928檔期。

在全台主要地區普遍量縮下，新北市、桃園市則逆勢上揚，進一步觀察，兩地量能雖增，但個案數小幅下滑。像新北市今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是集中新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場。而桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。

至於其他縣市，台北市相較去年同期以及上半年329檔期大案連發，今年新案量體轉小，總銷及個案數一路走跌，但由於蛋黃區稀缺效應，並未出現大幅度降價，只是銷況仍相當低迷。

科技重鎮新竹地區，相對於半導體及AI等產業題材不斷，房市表現顯得疲弱，個案、總銷金額均為史上新低。台中市總銷僅剩1,110億元，較去年縮水四成。

而台南總銷及個案雙雙衰退。高雄這次個案數年增4成，總銷卻反而大減近4成，主因是在楠梓、仁武等區有小量體新案推出。

591新建案認為，照當前市況之冷，全年量縮已成定局，政策雖讓房市久旱逢甘霖，但當前房市買氣低迷、換屋需求低，能否有效扭轉頹勢仍待觀察。

房市 建商 央行

