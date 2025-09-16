慘淡928檔期、比去年少2,600億！這區房價回調了
根據591新建案統計，今年928檔期六都、新竹總銷金額約7,106億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅，進場個數312件，年減逾2成。
各縣市中，新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能均跌回數年前。
591新建案分析，房市受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第三季央行理監事會，觀望情緒濃，建商推不推案都顯得尷尬，多數業者且戰且走，個案公開時間充滿變化。部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場。
其中，台中市今年受延推潮影響，總銷僅剩1,110億元，較去年縮水四成，當地買氣持續低迷，部分重災區如海線價格逐漸出現回調現象。
新北市部分，今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場。
桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。
台北市今年新案量體明顯轉小，不過由於蛋黃區稀缺效應，並未出現大幅度降價，即便少數市場派業者開價朝區域行情靠攏，但在政經等不確定性下，銷況仍相當低迷。
科技重鎮新竹地區，相對於半導體及AI等產業題材不斷，房市表現顯得疲弱，個案、總銷金額均為史上新低，除新竹市、竹北市等精華地段熄火，新豐、竹東等蛋白區也有指標案延推。
台南目前不只土地交易量銳減，今年永康鹽行、安南九份子等重劃區也逐漸退燒，總銷及個案雙雙衰退。
高雄個案數年增4成，總銷卻反而大減近4成，主因是在楠梓、仁武等區有小量體新案推出，只是在大環境壓力下，目前當地新案開價落差大。
591新建案指出，照當前市況之冷，全年量縮已成定局，只是近日行政院拍板新青安不受《銀行法》第72條之2的不動產放款限制，央行又延長換屋族出售期間由12個月延長至18個月，讓房市久旱逢甘霖，惟當前房市買氣低迷、換屋需求低，且行庫承辦新青安能量已大幅下滑，距離落日期限也僅剩不到一年，能否有效扭轉頹勢仍待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言