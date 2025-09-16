慘淡928檔期、比去年少2,600億！這區房價回調了

根據591新建案統計，今年928檔期六都、新竹總銷金額約7,106億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅，進場個數312件，年減逾2成。

各縣市中，新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能均跌回數年前。

591新建案分析，房市受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第三季央行理監事會，觀望情緒濃，建商推不推案都顯得尷尬，多數業者且戰且走，個案公開時間充滿變化。部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場。

其中，台中市今年受延推潮影響，總銷僅剩1,110億元，較去年縮水四成，當地買氣持續低迷，部分重災區如海線價格逐漸出現回調現象。

新北市部分，今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場。

桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。

台北市今年新案量體明顯轉小，不過由於蛋黃區稀缺效應，並未出現大幅度降價，即便少數市場派業者開價朝區域行情靠攏，但在政經等不確定性下，銷況仍相當低迷。

科技重鎮新竹地區，相對於半導體及AI等產業題材不斷，房市表現顯得疲弱，個案、總銷金額均為史上新低，除新竹市、竹北市等精華地段熄火，新豐、竹東等蛋白區也有指標案延推。

台南目前不只土地交易量銳減，今年永康鹽行、安南九份子等重劃區也逐漸退燒，總銷及個案雙雙衰退。

高雄個案數年增4成，總銷卻反而大減近4成，主因是在楠梓、仁武等區有小量體新案推出，只是在大環境壓力下，目前當地新案開價落差大。