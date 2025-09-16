票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

台灣票據交換所、iPASS一卡通及 Hahow 好學校三方合作，推出「用愛架構學習，數位連結高雄偏非地區」專案，攜手高雄市政府教育局，共同打造教育平權新模式。專案即日起正式啟動，高雄市偏鄉與「非山非市」國高中生，只要完成活動登錄，於 Hahow選購課程時使用「一卡通iPASS MONEY APP」 結帳，即可享有 一卡通綠點百分之百全額補助，真正實現「數位教育 減碳永續學習」，學費補助最高可回饋一卡通綠點10,000點，相當於補貼一萬元線上課程學費。

偏鄉地區學生長期面臨教育資源不足、師資流失與數位落差等挑戰，此計畫不僅解決教育資源不足，更帶來實質的減碳效益。根據Hahow好學校試算線上課程與線下課程的減碳數據，以1堂3小時的線下課程，從師生通勤、紙本講義到場地設備用電，平均一人會製造1.75公斤的碳排放；若改成線上課程僅製造0.165公斤碳排，由此可見，線上課程確實能為永續帶來可觀的減碳成效。此次專案由票交所與iPASS一卡通挹注一卡通綠點作為學習基金，Hahow好學校開放全課程使用，課程數量高達1,100堂。學生在Hahow好學校購買課程，結帳使用iPASS MONEY APP進行支付，完成活動登錄即可享一卡通綠點全額回饋，一卡通綠點 1 點等同 1 元，可事後全額折抵Hahow好學校線上課程，折抵完畢後等值金額會直接轉入 iPASS MONEY 儲值帳戶。

一卡通董事長廖泰翔表示，為了對齊聯合國 2030永續發展議程，聯合國提出 17 項全球邁向永續發展的核心目標，其中一項就是「優質教育」。本專案從政府、企業到民間三方一同串聯，完成此項公益任務，iPASS 一卡通擁有超過 700 萬用戶，長期致力於以數位金融推動永續價值。這次專案不僅是對偏鄉教育的支持，更從學生身上真正落實「數位教育 減碳永續學習」具體行動。

Hahow 好學校共同創辦人暨執行長江前緯表示，線上學習能有效解放城鄉差距，透過此次與台灣票據交換所、iPASS一卡通共同推出高雄偏非校園公益計畫，讓知識可以透過數位內容，讓偏非學生與老師也有機會接觸到過去從沒碰過的多元跨域線上課程，讓學習不再只限於課本內，而是可以有更多的想像。

此次跨域合作展現教育與永續減碳的雙重價值，更為教育創新模式開啟永續新篇章，iPASS一卡通扮演著永續的角色，鼓勵學生們以環保支付方式體驗線上減碳課程，支付完畢後回饋的一卡通綠再全額折抵的學費，讓每筆交易扣住減碳永續的教育意義，未來iPASS一卡通將持續攜手政府與產業，推動更公平且低碳的學習環境。

更多活動詳情，請參閱一卡通官網。