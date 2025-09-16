鐵飯碗來了 中鋼招募新進師級人員

為因應產線及退休人力需求，中鋼2025年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員，包括機械師級22名、電機師級8名，報名期間自2025年9月15日上午9時起至9月29日下午5時止，歡迎主動積極、敬業當責並認同中鋼誠信正直與企業文化的優秀人才報名甄試。

面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，中鋼相信「人才為企業之本」，不僅致力打造安全、健康且能讓員工發揮長才的工作環境，更透過系統化的培訓，將建廠營運至今的寶貴經驗、型塑有成的企業文化及「誠信正直」的價值觀有效傳承給新進同仁。此外，中鋼也因應人工智慧AI時代來臨，在公司良好的資訊化、自動化、客製化之數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，也積極針對公司不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，提升同仁在AI專業方面之養成，進一步提高公司營運效率。

中鋼表示，除了建立完善的人才培訓制度，也提供員工優渥勞動條件及福利項目，由勞資雙方代表組成中鋼職工福利委員會，在小港廠區設置單身宿舍、健身館、福利社、員工餐廳等設施，總部大樓旁則設置集團會館，館內設置餐廳、便利商店、健身房。其他福利措施方面，中鋼提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等，員工相關假別更優於法令規定。此外，福委會附設中鋼幼兒園外，另已規劃籌設托嬰中心，目前正進行硬體建置中。

中鋼近年來擘劃「二軸三轉」經營策略，2024年世界鋼鐵動態(WSD)發布世界級鋼廠競爭力評比，中鋼在35家全球先進鋼廠中脫穎而出排名第九名，展現中鋼營運成果在全球鋼鐵業獲得肯定。根據yes123求職網調查，中鋼多年來在傳統產業係應屆畢業生心中的夢幻企業之一，今年亦榮獲1111人力銀行2024幸福企業製造業金獎，也曾八度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，充分展現中鋼在永續成長與兼顧員工職場幸福的卓越表現。

中鋼公司2025年新進人員公開招考資訊〉

報名網址：https://cscapply.com.tw/

報名期間：自2025年9月15日上午9時至9月29日下午5時止。

初試(筆試)定於2025年10月18日舉行，初試(筆試)成績預定於2025年11月17日下午2時開放應考人查閱；複試（口試）預定於2025年12月15日至12月20日舉行，錄取結果將於2025年1月2日開放應考人查閱。中鋼公司將於考試現場實施防弊措施，以維護招考公平性。