義美千金賣進口車 興趣變事業

尚騰集團昨天舉行義大利汽車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返台灣市場發表會。對於今年車市出現逆風，董事長高易誼指出，公司將先求突圍，未來將朝汽車產業服務鏈水平發展，打造生態圈，會繼續擴大代理全球各大車廠品牌，高端、平價都會爭取。

國內汽車市場受到台美關稅談判影響，買氣觀望嚴重影響銷量，政府雖推出減免貨物稅，但對市場刺激效果有限，尚騰汽車集團執行長吳睿弘說，即便台美關稅談判在十月有結果，貨物稅再有進一步降稅利多，市場都需要至少三季的時間才能復甦。

高易誼指出，尚騰集團包括經銷商、總代理的品牌相當多，包括保時捷、KIA及PEUGEOT與CITROËN，明年還將導入JEEP。

值得一提的是，高易誼是食品大廠義美的第三代，她說，創業之初全家族資源都動起來，雖有家人、朋友協助，但經營還是要靠自己，必須親自帶團隊「拚人生下半場」。高易誼喜歡性能車，更愛在世界著名的德國紐柏林賽道上馳騁，因愛車而結識團隊，把興趣做成事業。「幸運的不只是把興趣做成事業，更美好的是還能賺錢」，高易誼說。

高易誼表示，雖然沒有留在義美集團而是選擇自己創業，但獲得家族的大力支持，包括家人的人脈，爸媽的好朋友，例如鋼構、電梯業領域的朋友支持，金融業的關係等，都在創業之初幫了很多忙，甚至長輩也買了好幾輛車，以及長輩的朋友也因此與保時捷有更深的接觸。

她說，雖然有人幫忙，但本身也要爭氣，所幸自己的興趣可以做成事業，而家族事業也做得很不錯，真的很幸運。